https://ria.ru/20210714/peskov-1741228119.html

Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси"

Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси" - РИА Новости, 14.07.2021

Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с обращением "Национального совета такси" в адрес российского президента с жалобами на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:46

2021-07-14T13:46

2021-07-14T13:46

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с обращением "Национального совета такси" в адрес российского президента с жалобами на безопасность китайского агрегатора такси, их вопрос должны проверять соответствующие органы.Ранее в СМИ сообщалось, что ассоциация "Национальный совет такси" пожаловалась президенту России Владимиру Путину на агрегатор такси DiDi, они видят угрозу для безопасности страны."Я, честно говоря, не знаком с обращением, я видел сообщение в СМИ. Там про китайского агрегатора, насколько я понимаю, это все нужно проверять. У нас есть органы, которые администрируют нормы нашего законодательства насчет обработки персональных данных, и, собственно, этим органам это и проверять", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество