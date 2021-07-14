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Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси"
Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси" - РИА Новости, 14.07.2021
Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с обращением "Национального совета такси" в адрес российского президента с жалобами на... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:46
2021-07-14T13:46
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с обращением "Национального совета такси" в адрес российского президента с жалобами на безопасность китайского агрегатора такси, их вопрос должны проверять соответствующие органы.Ранее в СМИ сообщалось, что ассоциация "Национальный совет такси" пожаловалась президенту России Владимиру Путину на агрегатор такси DiDi, они видят угрозу для безопасности страны."Я, честно говоря, не знаком с обращением, я видел сообщение в СМИ. Там про китайского агрегатора, насколько я понимаю, это все нужно проверять. У нас есть органы, которые администрируют нормы нашего законодательства насчет обработки персональных данных, и, собственно, этим органам это и проверять", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
13:46 14.07.2021
 
Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси"

Песков заявил, что не знаком с письмом "Национального совета такси" в адрес президента

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с обращением "Национального совета такси" в адрес российского президента с жалобами на безопасность китайского агрегатора такси, их вопрос должны проверять соответствующие органы.
Ранее в СМИ сообщалось, что ассоциация "Национальный совет такси" пожаловалась президенту России Владимиру Путину на агрегатор такси DiDi, они видят угрозу для безопасности страны.
"Я, честно говоря, не знаком с обращением, я видел сообщение в СМИ. Там про китайского агрегатора, насколько я понимаю, это все нужно проверять. У нас есть органы, которые администрируют нормы нашего законодательства насчет обработки персональных данных, и, собственно, этим органам это и проверять", - сказал Песков.
Такси - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:59Новости Подмосковья
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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