https://ria.ru/20210714/peskov-1741227488.html

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil - РИА Новости, 14.07.2021

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о причинах исчезновения сайтов хакерской группировки REvil. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:42

2021-07-14T13:42

2021-07-14T13:47

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о причинах исчезновения сайтов хакерской группировки REvil.Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны."Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что не обладаю такой информацией. Я не знаю, какая группа откуда пропала. ... Что касается в частности этой группы, я такой информацией не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос не связано ли исчезновение сайтов группировки с телефонным разговором между президентами РФ и США.Компания Kaseya в начале июля заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Телефонный разговор президентов России и США состоялся 9 июля, в его ходе обсуждались, в том числе, вопросы информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Согласно сообщению Кремля, президент РФ Владимир Путин в ходе беседы отметил, что необходим постоянный диалог в сфере кибербезопасности по линии компетентных ведомств, однако за месяц от американских служб таких обращений не поступало. Информация о недоступности сайтов хакерской группой REvil появилась 13 июля.

https://ria.ru/20210713/khakery-1741127428.html

https://ria.ru/20210713/khaker-1741093667.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, технологии, в мире