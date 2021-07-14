https://ria.ru/20210714/peregovory-1741186789.html
В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве
В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве
Российская сторона в ходе переговоров в Москве с представителями движения "Талибан*" вновь подтвердила неприемлемость их намерения восстановить исламский эмират РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:46
2021-07-14T09:46
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
москва
афганистан
азия
талибан
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона в ходе переговоров в Москве с представителями движения "Талибан*" вновь подтвердила неприемлемость их намерения восстановить исламский эмират в Афганистане, и талибы* согласились, что сторонам афганского конфликта в ходе переговоров нужно определить будущую форму правления в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Талибам* здесь (в Москве на переговорах - ред.) в очередной раз было сказано, что Россия и все мировое сообщество неприемлет восстановление исламского эмирата. И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации". Нужно обсуждать будущее устройство Афганистана и каким образом к нему прийти", - сказал Кабулов.По его словам, "если будет принято решение о сохранении республиканского строя, то, по афганской политической традиции, решение должна принимать лойя-джирга – всеафганская ассамблея, возможен иной вариант, о котором сами афганцы между собой договорятся"."Вот для чего нужно переходное правительство, чтобы остановить войну, чтобы не развалилось государственное управление. Талибы*, став какой-то частью нового, будущего афганского руководства должны участвовать и нести ответственность", - добавил высокопоставленный дипломат."Хочу подчеркнуть, что мы ничего никому не диктуем. Мы действуем исходя из существующего международного опыта выхода из гражданских войн. Они должны определиться. Если договорятся о проведении новых выборов, значит должны быть проведены новые выборы президента, парламента. Но это все надо готовить, нельзя сегодня решить, а завтра провести. Тем более в условиях Афганистана, тем более с учетом всех сложностей и военной разрухи. При этом невозможно заниматься только политическими вопросами, надо заниматься еще и социальными", - отметил Кабулов.Он добавил, что если не решать социально значимых для Афганистана вопросов, то "миллионы афганцев окажутся без средств к существованию и могут взять в руки оружие, чтобы добыть себе пропитание". "Вот этого хаоса надо избежать. Обо всем этом мы всегда и говорили и, как ни странно, первыми это уразумели американцы. Поэтому мы с ними и взаимодействуем. Это не ради американцев делается, это делается ради России и наших стратегических интересов безопасности. Для нас весь регион критически важен", - подчеркнул он.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, москва, афганистан, азия, талибан, в мире
09:46 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве
В МИД заявили, что талибы согласились обсуждать будущую форму правления в Афганистане
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Российская сторона в ходе переговоров в Москве
с представителями движения "Талибан*
" вновь подтвердила неприемлемость их намерения восстановить исламский эмират в Афганистане
, и талибы* согласились, что сторонам афганского конфликта в ходе переговоров нужно определить будущую форму правления в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии
МИД РФ Замир Кабулов
.
"Талибам* здесь (в Москве на переговорах - ред.) в очередной раз было сказано, что Россия
и все мировое сообщество неприемлет восстановление исламского эмирата. И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации". Нужно обсуждать будущее устройство Афганистана и каким образом к нему прийти", - сказал Кабулов.
По его словам, "если будет принято решение о сохранении республиканского строя, то, по афганской политической традиции, решение должна принимать лойя-джирга – всеафганская ассамблея, возможен иной вариант, о котором сами афганцы между собой договорятся".
"Вот для чего нужно переходное правительство, чтобы остановить войну, чтобы не развалилось государственное управление. Талибы*, став какой-то частью нового, будущего афганского руководства должны участвовать и нести ответственность", - добавил высокопоставленный дипломат.
"Хочу подчеркнуть, что мы ничего никому не диктуем. Мы действуем исходя из существующего международного опыта выхода из гражданских войн. Они должны определиться. Если договорятся о проведении новых выборов, значит должны быть проведены новые выборы президента, парламента. Но это все надо готовить, нельзя сегодня решить, а завтра провести. Тем более в условиях Афганистана, тем более с учетом всех сложностей и военной разрухи. При этом невозможно заниматься только политическими вопросами, надо заниматься еще и социальными", - отметил Кабулов.
Он добавил, что если не решать социально значимых для Афганистана вопросов, то "миллионы афганцев окажутся без средств к существованию и могут взять в руки оружие, чтобы добыть себе пропитание". "Вот этого хаоса надо избежать. Обо всем этом мы всегда и говорили и, как ни странно, первыми это уразумели американцы. Поэтому мы с ними и взаимодействуем. Это не ради американцев делается, это делается ради России и наших стратегических интересов безопасности. Для нас весь регион критически важен", - подчеркнул он.
* Террористическая организация, запрещенная в России