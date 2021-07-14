https://ria.ru/20210714/peregovory-1741186789.html

В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве

В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве

Российская сторона в ходе переговоров в Москве с представителями движения "Талибан*" вновь подтвердила неприемлемость их намерения восстановить исламский эмират РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:46

2021-07-14T09:46

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

москва

афганистан

азия

талибан

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона в ходе переговоров в Москве с представителями движения "Талибан*" вновь подтвердила неприемлемость их намерения восстановить исламский эмират в Афганистане, и талибы* согласились, что сторонам афганского конфликта в ходе переговоров нужно определить будущую форму правления в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Талибам* здесь (в Москве на переговорах - ред.) в очередной раз было сказано, что Россия и все мировое сообщество неприемлет восстановление исламского эмирата. И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации". Нужно обсуждать будущее устройство Афганистана и каким образом к нему прийти", - сказал Кабулов.По его словам, "если будет принято решение о сохранении республиканского строя, то, по афганской политической традиции, решение должна принимать лойя-джирга – всеафганская ассамблея, возможен иной вариант, о котором сами афганцы между собой договорятся"."Вот для чего нужно переходное правительство, чтобы остановить войну, чтобы не развалилось государственное управление. Талибы*, став какой-то частью нового, будущего афганского руководства должны участвовать и нести ответственность", - добавил высокопоставленный дипломат."Хочу подчеркнуть, что мы ничего никому не диктуем. Мы действуем исходя из существующего международного опыта выхода из гражданских войн. Они должны определиться. Если договорятся о проведении новых выборов, значит должны быть проведены новые выборы президента, парламента. Но это все надо готовить, нельзя сегодня решить, а завтра провести. Тем более в условиях Афганистана, тем более с учетом всех сложностей и военной разрухи. При этом невозможно заниматься только политическими вопросами, надо заниматься еще и социальными", - отметил Кабулов.Он добавил, что если не решать социально значимых для Афганистана вопросов, то "миллионы афганцев окажутся без средств к существованию и могут взять в руки оружие, чтобы добыть себе пропитание". "Вот этого хаоса надо избежать. Обо всем этом мы всегда и говорили и, как ни странно, первыми это уразумели американцы. Поэтому мы с ними и взаимодействуем. Это не ради американцев делается, это делается ради России и наших стратегических интересов безопасности. Для нас весь регион критически важен", - подчеркнул он.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, москва, афганистан, азия, талибан, в мире