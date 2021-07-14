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В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты - РИА Новости, 14.07.2021
В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
Жители Забайкальского края, которых признали пострадавшими от июньских паводков, начали получать выплаты по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:53
2021-07-14T07:53
чернышевский район
забайкальский край
общество
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ЧИТА, 14 июл - РИА Новости. Жители Забайкальского края, которых признали пострадавшими от июньских паводков, начали получать выплаты по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Выплаты направлены пострадавшим в Газимуро-Заводском и Чернышевском районе. Завершают работу по подготовке всех необходимых документов для предоставления выплат комиссии в Балейском и Шелопугинском районах. Согласно утвержденному порядку, выплаты будут предоставляться по федеральному законодательству, то есть по факту регистрации граждан по месту жительства. Предварительно учтена потребность на выплату по 50 тысяч рублей для 410 забайкальцев и по 100 тысяч рублей для 502 пострадавших в регионе", - цитирует пресс-служба министра труда и соцзащиты населения Забайкалья Евгения Казаченко.Всего от паводков пострадали свыше 4 тысяч забайкальцев. Помощь в размере 50 тысяч рублей на человека будет выплачиваться из-за частичной утраты имущества первой необходимости. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на человека.Министерство финансов Забайкалья выделило на выплаты порядка 89 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200721/1574626303.html
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чернышевский район, забайкальский край, общество
07:53 14.07.2021
 
В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты

В Забайкалье пострадавшие от паводков начали получать выплаты по 50 тысяч и 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМестные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите
Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 14 июл - РИА Новости. Жители Забайкальского края, которых признали пострадавшими от июньских паводков, начали получать выплаты по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Выплаты направлены пострадавшим в Газимуро-Заводском и Чернышевском районе. Завершают работу по подготовке всех необходимых документов для предоставления выплат комиссии в Балейском и Шелопугинском районах. Согласно утвержденному порядку, выплаты будут предоставляться по федеральному законодательству, то есть по факту регистрации граждан по месту жительства. Предварительно учтена потребность на выплату по 50 тысяч рублей для 410 забайкальцев и по 100 тысяч рублей для 502 пострадавших в регионе", - цитирует пресс-служба министра труда и соцзащиты населения Забайкалья Евгения Казаченко.
Всего от паводков пострадали свыше 4 тысяч забайкальцев. Помощь в размере 50 тысяч рублей на человека будет выплачиваться из-за частичной утраты имущества первой необходимости. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на человека.
Министерство финансов Забайкалья выделило на выплаты порядка 89 миллионов рублей.
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