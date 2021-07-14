https://ria.ru/20210714/palliativnaya-1741262326.html

Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО

Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО - РИА Новости, 14.07.2021

Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО

В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:01

2021-07-14T17:01

2021-07-14T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил телеканал "360". Об открытии отделения рассказал главный внештатный психиатр минздрава Подмосковья Антон Масякин. Специалист отметил, что отделение для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом работает при областной психиатрической больнице №14 и рассчитано на 90 коек.Здание отделения отремонтировано и оборудовано необходимой техникой. В нем пациенты психиатрических учреждений Московской области смогут получить паллиативную помощь.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)