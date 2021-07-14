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Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО - РИА Новости, 14.07.2021
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО
В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:01
2021-07-14T17:01
2021-07-14T17:02
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил телеканал "360". Об открытии отделения рассказал главный внештатный психиатр минздрава Подмосковья Антон Масякин. Специалист отметил, что отделение для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом работает при областной психиатрической больнице №14 и рассчитано на 90 коек.Здание отделения отремонтировано и оборудовано необходимой техникой. В нем пациенты психиатрических учреждений Московской области смогут получить паллиативную помощь.
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московская область (подмосковье)