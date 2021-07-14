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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/palliativnaya-1741262326.html
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО - РИА Новости, 14.07.2021
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО
В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил телеканал "360". Об открытии отделения рассказал главный внештатный психиатр минздрава Подмосковья Антон Масякин. Специалист отметил, что отделение для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом работает при областной психиатрической больнице №14 и рассчитано на 90 коек.Здание отделения отремонтировано и оборудовано необходимой техникой. В нем пациенты психиатрических учреждений Московской области смогут получить паллиативную помощь.
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московская область (подмосковье)
17:01 14.07.2021 (обновлено: 17:02 14.07.2021)
 

Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО

© РИА Новости / Алексей СухоруковПациентка в больничной палате психосоматического отделения
Пациентка в больничной палате психосоматического отделения - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Московской области открылось первое отделение паллиативной психиатрической помощи. Проживающие в нем пациенты смогут получить необходимый уход, сообщил телеканал "360".
Об открытии отделения рассказал главный внештатный психиатр минздрава Подмосковья Антон Масякин. Специалист отметил, что отделение для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом работает при областной психиатрической больнице №14 и рассчитано на 90 коек.
Здание отделения отремонтировано и оборудовано необходимой техникой. В нем пациенты психиатрических учреждений Московской области смогут получить паллиативную помощь.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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