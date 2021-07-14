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Захарова ответила на объяснение Германии о нестыковках в докладе ОЗХО
Захарова ответила на объяснение Германии о нестыковках в докладе ОЗХО - РИА Новости, 14.07.2021
Захарова ответила на объяснение Германии о нестыковках в докладе ОЗХО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на объяснение Министерства иностранных дел ФРГ о том, что нестыковки в докладе ОЗХО по... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:27
2021-07-14T22:49
россия
мария захарова
организация по запрещению химического оружия
мид германии
германия
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на объяснение Министерства иностранных дел ФРГ о том, что нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному связаны с ошибочной датой в черновике.Ранее МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации."Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", — написала Захарова в своем Telegram-канале.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210713/navalnyy-1741031906.html
https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html
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россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, мид германии, германия, в мире
16:27 14.07.2021 (обновлено: 22:49 14.07.2021)
 
Захарова ответила на объяснение Германии о нестыковках в докладе ОЗХО

Захарова отреагировала на объяснение ФРГ о причине нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на объяснение Министерства иностранных дел ФРГ о том, что нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному связаны с ошибочной датой в черновике.
Ранее МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 09:55
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному
"Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
Лаборант в штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 02:27
США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным
 
РоссияМария ЗахароваОрганизация по запрещению химического оружияМИД ГерманииГерманияВ мире
 
 
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