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Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения
Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:24
2021-07-14T20:24
россия
война в сирии
роствертол
сергей шойгу
сирия
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу."Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК."Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"
https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html
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россия, война в сирии, роствертол, сергей шойгу, сирия, безопасность
20:24 14.07.2021
 
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения

Министр обороны Шойгу: российские военные в Сирии проверили более 320 видов вооружения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол"
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса Роствертол - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".
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По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу.
"Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.
Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.
"Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"
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РоссияВойна в СирииРоствертолСергей ШойгуСирияБезопасность
 
 
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