https://ria.ru/20210714/oruzhie-1741295453.html

Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения

Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения - РИА Новости, 14.07.2021

Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения

Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:24

2021-07-14T20:24

2021-07-14T20:24

россия

война в сирии

роствертол

сергей шойгу

сирия

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу."Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК."Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"

https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html

https://ria.ru/20210710/problema-1740761319.html

россия

сирия

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россия, война в сирии, роствертол, сергей шойгу, сирия, безопасность