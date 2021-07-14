https://ria.ru/20210714/oruzhie-1741295453.html
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения
Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:24
2021-07-14T20:24
2021-07-14T20:24
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война в сирии
роствертол
сергей шойгу
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безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу."Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК."Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"
https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html
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россия, война в сирии, роствертол, сергей шойгу, сирия, безопасность
Шойгу рассказал о влиянии операции в Сирии на развитие вооружения
Министр обороны Шойгу: российские военные в Сирии проверили более 320 видов вооружения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости.
Российские военные во время операции в Сирии
проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол
", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
.
"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".
По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу.
"Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.
Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.
"Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"