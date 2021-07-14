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Жителям Подмосковья рекомендуют на неделю отказаться от шашлыков
Жителям Подмосковья рекомендуют на неделю отказаться от шашлыков - РИА Новости, 14.07.2021
Жителям Подмосковья рекомендуют на неделю отказаться от шашлыков
Власти Московской области попросили жителей региона отказаться на неделю от приготовления шашлыков и отдыха у костра, об этом сообщил министр экологии и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:13
2021-07-14T17:13
2021-07-14T17:13
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области попросили жителей региона отказаться на неделю от приготовления шашлыков и отдыха у костра, об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин."Я бы рекомендовал от шашлыков и отдыха у костра воздержаться хотя бы на неделю. Думаю, что в связи с установившейся погодой никому не холодно, а с гастрономической точки зрения неделю можно потерпеть", - сказал Разин.Он напомнил, что при разведении костра должны соблюдаться не только элементарные меры пожарной безопасности, но и сам огонь должен разжигаться в специально-отведенных для него местах."Важен не формальный подход, а понимание того, что малейшего порыва ветра достаточно для переброски огня на ближайшие территории ", - добавил Разин.
https://ria.ru/20210714/podmoskove-1741243316.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)