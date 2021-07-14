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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/obschepit-1741208610.html
Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов
Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов - РИА Новости, 14.07.2021
Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые провакцинируют всех своих сотрудников и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:53
2021-07-14T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые провакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Готовы пойти на встречу предпринимателям, предприятиям в случае, если будет 100% провакцинирован трудовой коллектив, соответственно, персонал весь, который работает. И второе обязательное условие – доступ к системе видеонаблюдения для контроля. Пожалуйста, пусть тогда предприниматели работают без ограничений круглосуточно. Никаких вопросов и проблем, гарантирую, не будет", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.При этом он заверил, что данные видеокамер будут использоваться исключительно для контролирования соблюдение COVID-ограничений Роспотребнадзором, материалы в налоговые инстанции передаваться не будут."Гарантирую, что никуда Центр оперативного реагирования данные с этих камер передавать не будет. Только Роспотребнадзор исключительно для проверки моментов, связанных с соблюдением законодательства. В этом гарантию предпринимателям даю", - подчеркнул глава республики.Кроме того, Аксенов также поручил не продлевать договора аренды и лишать государственной поддержки предприятия, которые не соблюдают ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 46 157 человек, умерших — 1 615.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
11:53 14.07.2021 (обновлено: 12:09 14.07.2021)
 
Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов

Глава Крыма Аксенов заявил, что для работы общепитов ночью нужны вакцинация и видеокамеры

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые провакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
"Готовы пойти на встречу предпринимателям, предприятиям в случае, если будет 100% провакцинирован трудовой коллектив, соответственно, персонал весь, который работает. И второе обязательное условие – доступ к системе видеонаблюдения для контроля. Пожалуйста, пусть тогда предприниматели работают без ограничений круглосуточно. Никаких вопросов и проблем, гарантирую, не будет", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.
При этом он заверил, что данные видеокамер будут использоваться исключительно для контролирования соблюдение COVID-ограничений Роспотребнадзором, материалы в налоговые инстанции передаваться не будут.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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"Гарантирую, что никуда Центр оперативного реагирования данные с этих камер передавать не будет. Только Роспотребнадзор исключительно для проверки моментов, связанных с соблюдением законодательства. В этом гарантию предпринимателям даю", - подчеркнул глава республики.
Кроме того, Аксенов также поручил не продлевать договора аренды и лишать государственной поддержки предприятия, которые не соблюдают ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 46 157 человек, умерших — 1 615.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
 
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