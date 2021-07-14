https://ria.ru/20210714/obschepit-1741208610.html

Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов

Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов - РИА Новости, 14.07.2021

Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые провакцинируют всех своих сотрудников и... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:53

2021-07-14T11:53

2021-07-14T12:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые провакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Готовы пойти на встречу предпринимателям, предприятиям в случае, если будет 100% провакцинирован трудовой коллектив, соответственно, персонал весь, который работает. И второе обязательное условие – доступ к системе видеонаблюдения для контроля. Пожалуйста, пусть тогда предприниматели работают без ограничений круглосуточно. Никаких вопросов и проблем, гарантирую, не будет", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.При этом он заверил, что данные видеокамер будут использоваться исключительно для контролирования соблюдение COVID-ограничений Роспотребнадзором, материалы в налоговые инстанции передаваться не будут."Гарантирую, что никуда Центр оперативного реагирования данные с этих камер передавать не будет. Только Роспотребнадзор исключительно для проверки моментов, связанных с соблюдением законодательства. В этом гарантию предпринимателям даю", - подчеркнул глава республики.Кроме того, Аксенов также поручил не продлевать договора аренды и лишать государственной поддержки предприятия, которые не соблюдают ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 46 157 человек, умерших — 1 615.

https://ria.ru/20210714/maski-1741208814.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество