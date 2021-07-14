https://ria.ru/20210714/oborona-1741200212.html

Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону

Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.07.2021

Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:10

2021-07-14T11:10

2021-07-14T11:13

россия

южный военный округ

вертолеты россии

роствертол

сергей шойгу

ростов-на-дону

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону."Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа", - говорится в сообщении Минобороны.Отмечается, что особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов.Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиастроительной компанией "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России").

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738181627.html

https://ria.ru/20210512/s-350-1731864791.html

россия

ростов-на-дону

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россия, южный военный округ, вертолеты россии, роствертол, сергей шойгу, ростов-на-дону, безопасность