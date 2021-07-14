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Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону
Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:10
2021-07-14T11:13
россия
южный военный округ
вертолеты россии
роствертол
сергей шойгу
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону."Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа", - говорится в сообщении Минобороны.Отмечается, что особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов.Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиастроительной компанией "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России").
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738181627.html
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россия, южный военный округ, вертолеты россии, роствертол, сергей шойгу, ростов-на-дону, безопасность
11:10 14.07.2021 (обновлено: 11:13 14.07.2021)
 
Шойгу прибыл с инспекцией в Ростов-на-Дону

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в Южный военный округ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону.
"Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа", - говорится в сообщении Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 09:14
Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
Отмечается, что особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов.
Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиастроительной компанией "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России").
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РоссияЮжный военный округВертолеты РоссииРоствертолСергей ШойгуРостов-на-ДонуБезопасность
 
 
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