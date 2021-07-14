https://ria.ru/20210714/obezvozhivanie-1741242369.html
Врачи назвали болезни, к которым может привести обезвоживание
Врачи назвали болезни, к которым может привести обезвоживание - РИА Новости, 14.07.2021
Врачи назвали болезни, к которым может привести обезвоживание
Обезвоживание делает суставы тугоподвижными, может привести к болям в позвоночнике и остеохондрозу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:21
2021-07-14T15:21
2021-07-14T15:21
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обезвоживание делает суставы тугоподвижными, может привести к болям в позвоночнике и остеохондрозу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза", - сказала врач-нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская, слова которой приводятся в сообщении.Также специалист отметила, что от недостатка воды первыми в организме страдают позвоночник и колени. Кроме того, потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках: они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину."К признакам обезвоживания относится не только жажда. Это также сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы. Употреблять достаточное количество воды необходимо, поскольку она нормализует пищеварение, помогает регулировать температуру тела и кровяное давление", - дополнила заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина.Отмечается, что формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, проста – это 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса человека. Она действует при условии, что у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем. В противном случае следует проконсультироваться с врачом.Специалисты подчеркивают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде – квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. А за счет содержания большого количества сахара, наоборот, вызывают жажду. Если употребление воды не помогает справиться с симптомами обезвоживания, необходимо обратиться к врачу.
https://ria.ru/20210714/pitanie-1741197614.html
https://rsport.ria.ru/20210713/kabachok-1741012147.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
Врачи назвали болезни, к которым может привести обезвоживание
В Минздраве Подмосковья заявили, что обезвоживание может привести к болям в позвоночнике
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Обезвоживание делает суставы тугоподвижными, может привести к болям в позвоночнике и остеохондрозу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
.
"Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза", - сказала врач-нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская, слова которой приводятся в сообщении.
Также специалист отметила, что от недостатка воды первыми в организме страдают позвоночник и колени. Кроме того, потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках: они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину.
"К признакам обезвоживания относится не только жажда. Это также сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы. Употреблять достаточное количество воды необходимо, поскольку она нормализует пищеварение, помогает регулировать температуру тела и кровяное давление", - дополнила заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина.
Отмечается, что формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, проста – это 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса человека. Она действует при условии, что у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем. В противном случае следует проконсультироваться с врачом.
Специалисты подчеркивают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде – квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. А за счет содержания большого количества сахара, наоборот, вызывают жажду. Если употребление воды не помогает справиться с симптомами обезвоживания, необходимо обратиться к врачу.