https://ria.ru/20210714/nauka-1741253757.html
"Роскосмос" рассказал, какие испытания будут проводить в модуле "Наука"
"Роскосмос" рассказал, какие испытания будут проводить в модуле "Наука" - РИА Новости, 14.07.2021
"Роскосмос" рассказал, какие испытания будут проводить в модуле "Наука"
Эксперименты в интересах создания ядерного космического буксира "Зевс", по выращиванию салата в оранжерее, испытанию робототехнического манипулятора и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:20
2021-07-14T16:20
2021-07-14T16:21
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эксперименты в интересах создания ядерного космического буксира "Зевс", по выращиванию салата в оранжерее, испытанию робототехнического манипулятора и исследованию перепелиных яиц планируется провести на новом российском модуле "Наука" после его стыковки с МКС, сообщил "Роскосмос".Запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планируется на 21 июля, а его стыковка со станцией - на 29 июля.На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 возможных экспериментов, планируемых к проведению на модуле "Наука": "Напор-миниРСА", "Капля-2", "Асептик", "Мираж", "Вампир", "Фуллерен", "Витацикл-Т", "БТН-Нейтрон 2", "Импульс (2 этап)", "Ракурс", "Захват-Э", "Мутация" и "Перепел".Эксперимент "Капля-2" будет посвящен испытанию капельного холодильника-излучателя для ядерного космического буксира "Зевс", "Витацикл-Т" - выращиванию салата в конвейерной оранжерее, "Захват-Э" - тестированию российского дистанционного манипулятора на внешней поверхности модуля "Наука", "Перепел" - исследованию развития эмбрионов в перепелиных яйцах."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
https://ria.ru/20210712/perets-1741006860.html
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
https://ria.ru/20210708/musor-1740477359.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), сша
16:20 14.07.2021 (обновлено: 16:21 14.07.2021)
"Роскосмос" рассказал, какие испытания будут проводить в модуле "Наука"
В модуле "Наука" на МКС будут проводить эксперименты по выращиванию салата в оранжерее
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Эксперименты в интересах создания ядерного космического буксира "Зевс", по выращиванию салата в оранжерее, испытанию робототехнического манипулятора и исследованию перепелиных яиц планируется провести на новом российском модуле "Наука" после его стыковки с МКС
, сообщил "Роскосмос
".
Запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М"
с космодрома Байконур
планируется на 21 июля, а его стыковка со станцией - на 29 июля.
На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 возможных экспериментов, планируемых к проведению на модуле "Наука": "Напор-миниРСА", "Капля-2", "Асептик", "Мираж", "Вампир", "Фуллерен", "Витацикл-Т", "БТН-Нейтрон 2", "Импульс (2 этап)", "Ракурс", "Захват-Э", "Мутация" и "Перепел".
Эксперимент "Капля-2" будет посвящен испытанию капельного холодильника-излучателя для ядерного космического буксира "Зевс", "Витацикл-Т" - выращиванию салата в конвейерной оранжерее, "Захват-Э" - тестированию российского дистанционного манипулятора на внешней поверхности модуля "Наука", "Перепел" - исследованию развития эмбрионов в перепелиных яйцах.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США
и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).