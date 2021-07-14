https://ria.ru/20210714/nasekomye-1741266243.html

Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс

Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс - РИА Новости, 14.07.2021

Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс

Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:16

2021-07-14T17:16

2021-07-14T18:55

здоровье - общество

тула

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_bfa364138202b1404f95e9b30b1431e5.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости представитель минздрава.Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы. Минздрав Тульской области заявил о ведомственной проверке по факту случившегося, отметив, что к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Инфекционный бокс, где находилась девочка, закрыли, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция."Дезинсекция и дератизация в учреждении производятся ежемесячно специализированной организацией. Последняя плановая обработка помещений проводилась 30 июня. Ребенок поступил в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы Тулы 10 июля. 12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс", - сообщил представитель минздрава.Он добавил, что в среду будет проведена внеплановая дезинсекция помещений инфекционного отделения.

https://ria.ru/20210712/shpagat-1741005156.html

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, тула, тульская область, происшествия