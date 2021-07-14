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Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс - РИА Новости, 14.07.2021
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс
Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:16
2021-07-14T18:55
здоровье - общество
тула
тульская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости представитель минздрава.Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы. Минздрав Тульской области заявил о ведомственной проверке по факту случившегося, отметив, что к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Инфекционный бокс, где находилась девочка, закрыли, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция."Дезинсекция и дератизация в учреждении производятся ежемесячно специализированной организацией. Последняя плановая обработка помещений проводилась 30 июня. Ребенок поступил в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы Тулы 10 июля. 12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс", - сообщил представитель минздрава.Он добавил, что в среду будет проведена внеплановая дезинсекция помещений инфекционного отделения.
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здоровье - общество, тула, тульская область, происшествия
17:16 14.07.2021 (обновлено: 18:55 14.07.2021)
 
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс

Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости представитель минздрава.
Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы. Минздрав Тульской области заявил о ведомственной проверке по факту случившегося, отметив, что к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Инфекционный бокс, где находилась девочка, закрыли, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция.
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"Дезинсекция и дератизация в учреждении производятся ежемесячно специализированной организацией. Последняя плановая обработка помещений проводилась 30 июня. Ребенок поступил в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы Тулы 10 июля. 12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс", - сообщил представитель минздрава.
Он добавил, что в среду будет проведена внеплановая дезинсекция помещений инфекционного отделения.
 
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