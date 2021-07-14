https://ria.ru/20210714/nasekomye-1741266243.html
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс - РИА Новости, 14.07.2021
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс
Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:16
2021-07-14T17:16
2021-07-14T18:55
здоровье - общество
тула
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_bfa364138202b1404f95e9b30b1431e5.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочку, которая оказалась в палате с насекомыми в инфекционной больнице Тулы, вместе с родителем перевели в другой бокс, сообщил в среду РИА Новости представитель минздрава.Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы. Минздрав Тульской области заявил о ведомственной проверке по факту случившегося, отметив, что к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Инфекционный бокс, где находилась девочка, закрыли, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция."Дезинсекция и дератизация в учреждении производятся ежемесячно специализированной организацией. Последняя плановая обработка помещений проводилась 30 июня. Ребенок поступил в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы Тулы 10 июля. 12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс", - сообщил представитель минздрава.Он добавил, что в среду будет проведена внеплановая дезинсекция помещений инфекционного отделения.
https://ria.ru/20210712/shpagat-1741005156.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8fdc24cb3c475018fc54bce7a9ddee24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, тула, тульская область, происшествия
17:16 14.07.2021 (обновлено: 18:55 14.07.2021)
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс
Девочку из палаты с насекомыми в тульской больнице перевели в другой бокс