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В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России
В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России - РИА Новости, 14.07.2021
В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России
Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:01
2021-07-14T19:01
2021-07-14T20:16
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.Ранее Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался больше года."Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС", — уточнили в ведомстве.В пресс-службе министерства отметили, что озвученная сумма — это объем экспорта товаров, которые подпадут под регулирование, за 2020 год.Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.
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цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
19:01 14.07.2021 (обновлено: 20:16 14.07.2021)
В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России
МЭР: углеродное регулирование ЕС затронет экспорт из России на 7,6 миллиарда долларов в год
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Меры Евросоюза
по углеродному регулированию затронут поставки из России
железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Ранее Еврокомиссия
опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался больше года.
"Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС", — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе министерства отметили, что озвученная сумма — это объем экспорта товаров, которые подпадут под регулирование, за 2020 год.
Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.