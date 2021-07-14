https://ria.ru/20210714/minekonomrazvitiya-1741286696.html

В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России

В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России - РИА Новости, 14.07.2021

В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России

Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T19:01

2021-07-14T19:01

2021-07-14T20:16

цены на нефть

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.Ранее Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался больше года."Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС", — уточнили в ведомстве.В пресс-службе министерства отметили, что озвученная сумма — это объем экспорта товаров, которые подпадут под регулирование, за 2020 год.Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.

https://ria.ru/20210116/nalog-1593287951.html

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цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика