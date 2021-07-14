https://ria.ru/20210714/lagonaki-1741296791.html

Власти Адыгеи рассказали о создании курорта "Лагонаки"

Власти Адыгеи рассказали о создании курорта "Лагонаки" - РИА Новости, 14.07.2021

Власти Адыгеи рассказали о создании курорта "Лагонаки"

Экокурорт "Лагонаки" в Адыгее будет создан за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:34

2021-07-14T20:34

2021-07-14T20:34

республика адыгея

россия

юнеско

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Экокурорт "Лагонаки" в Адыгее будет создан за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год."Планируется, что курорт будет занимать 1500 га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах г. Абадзеш – Мурзикао. Это - территории бывшего горного пастбища. Курорт будет расположен именно там и не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы", - поясняется в релизе.Уточняется, что до 1992 года данный участок плато использовался для выпаса скота, а после – был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику как раз с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях. Теперь с наделением этой территории статусом биосферного полигона этот процесс завершен, говорится в сообщении. Власти республики подчёркивают, что при реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях."На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. При обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменение рельефа. Линейные объекты, технологические дороги планируется выполнять максимально по трассам существующих старых дорог и тракторных треков, т.е. по уже давно используемым территориям. Вся "тяжелая" инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника", - добавляется в релизе. Отмечается, что курорт не затронет особо ценную территорию Фишт-Оштенского массива и уникальные природные объекты Лагонакского нагорья.В релизе подчёркивается, что согласно нормативным документам ЮНЕСКО, к подобной деятельности можно приступать только после ее одобрения Комитетом Всемирного наследия ороганизации, и планирование курорта идет именно по этому пути. В 2019 году Россия заявила в ЮНЕСКО о намерении создать курорт, год спустя в Центре Всемирного наследия был презентован мастер-план курорта, в целях исполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия в конце прошлого года поданы документы, обосновывающие границы объекта наследия. В настоящее время дорабатывается мастер-план экокурорта, презентация которого с участием природоохранных общественных организаций запланирована на 5 августа, готовится стратегическая экологическая оценка, которая также будет представлена в ЮНЕСКО, информирует пресс-служба правительства Адыгеи.

https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

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россия, юнеско, республика адыгея, общество