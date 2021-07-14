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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210714/kurs-1741233767.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 39 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 39 копеек - РИА Новости, 14.07.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 39 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,03 копейки - до 87,3917 рубля, курс доллара вырос на 6,47 копейки, до 74,1236... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:26
2021-07-14T14:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,03 копейки - до 87,3917 рубля, курс доллара вырос на 6,47 копейки, до 74,1236 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,01 копейки, составив 80,0942 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
14:26 14.07.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 39 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 39 копеек, до 87,39 рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,03 копейки - до 87,3917 рубля, курс доллара вырос на 6,47 копейки, до 74,1236 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,01 копейки, составив 80,0942 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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