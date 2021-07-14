https://ria.ru/20210714/kurenie-1741174461.html

Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару

Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару - РИА Новости, 14.07.2021

Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару

Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T04:11

2021-07-14T04:11

2021-07-14T04:11

курение

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается."Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве.

https://ria.ru/20210712/kurenie-1740868660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курение, евгений брюн, общество