Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/kurenie-1741174461.html
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару - РИА Новости, 14.07.2021
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T04:11
2021-07-14T04:11
курение
евгений брюн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735793947_0:52:1920:1132_1920x0_80_0_0_5e927177cdb0c2337e22c21f58601e34.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается."Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве.
https://ria.ru/20210712/kurenie-1740868660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735793947_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_a1bdc2e18002073699ab8d3e994ad5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курение, евгений брюн, общество
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
04:11 14.07.2021
 
© Pixabay / Free-PhotosКурение
Курение - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Pixabay / Free-Photos

Нарколог Брюн предупредил россиян об опасности курения в жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.
"Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы. И в связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается. И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается. Потому что основной фактор риска при курении - это как раз сердечно-сосудистые расстройства. Это основной контингент людей, которые от токсического воздействия табака заболевают", - рассказал Брюн.
По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается.
"Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.
Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве.
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 09:11
Ученые выяснили, почему курение вейпов разрушает легкие
 
КурениеЕвгений БрюнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния