https://ria.ru/20210714/kurenie-1741174461.html
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару - РИА Новости, 14.07.2021
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T04:11
2021-07-14T04:11
2021-07-14T04:11
курение
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается."Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве.
https://ria.ru/20210712/kurenie-1740868660.html
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курение, евгений брюн, общество
Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Нарколог Брюн предупредил россиян об опасности курения в жару
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Курить в жару особенно вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн
.
"Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы. И в связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается. И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается. Потому что основной фактор риска при курении - это как раз сердечно-сосудистые расстройства. Это основной контингент людей, которые от токсического воздействия табака заболевают", - рассказал Брюн.
По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается.
"Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.
Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве
.