https://ria.ru/20210714/kuban-1741273401.html

Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении

Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении - РИА Новости, 14.07.2021

Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении

Многодетные семьи Краснодарского края сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:52

2021-07-14T17:52

2021-07-14T17:52

краснодарский край

краснодарский край

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Многодетные семьи Краснодарского края сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Депутаты ЗСК на сессии в среду единогласно приняли закон, позволяющий поддержать многодетные семьи и улучшить их материальное положение. Сейчас региональное законодательство определяет, что "многодетная семья" - это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет – обучающихся в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе."В случае обучения детей на платной основе семья теряет статус "многодетной" и перестает получать ежегодную денежную выплату на всех детей, а также не приобретает право на получение краевого материнского (семейного) капитала при рождении очередного ребенка.Поправками предоставляется возможность получать перечисленные меры господдержки многодетной семье и в случае обучения ребенка в общеобразовательных и государственных образовательных организациях по очной форме обучения не только на бюджетной, но и на платной основе", - говорится в сообщении.Уточняется, что на реализацию закона дополнительно из краевого бюджета потребуется 242,8 миллиона рублей на 2021-2023 годы.Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вопросы оказания помощи многодетным семьям в решении финансовых и бытовых проблем находятся на постоянном контроле."Вот и сейчас анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что одни из них оказываются в более ущемленном положении из-за формы обучения, на которую поступает кто-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем другим членам семьи, в том числе и малолетним. Рассматриваемый нами законопроект призван устранить это противоречие", – пояснил председатель ЗСК.

https://ria.ru/20210712/pshenitsa-1740952265.html

https://ria.ru/20210624/kuban-1738488014.html

https://ria.ru/20210622/zerno-1738052714.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, образование - общество, общество