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Краснодарский край
https://ria.ru/20210714/kuban-1741273401.html
Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении
Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении - РИА Новости, 14.07.2021
Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении
Многодетные семьи Краснодарского края сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:52
2021-07-14T17:52
краснодарский край
краснодарский край
образование - общество
общество
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Многодетные семьи Краснодарского края сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Депутаты ЗСК на сессии в среду единогласно приняли закон, позволяющий поддержать многодетные семьи и улучшить их материальное положение. Сейчас региональное законодательство определяет, что "многодетная семья" - это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет – обучающихся в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе."В случае обучения детей на платной основе семья теряет статус "многодетной" и перестает получать ежегодную денежную выплату на всех детей, а также не приобретает право на получение краевого материнского (семейного) капитала при рождении очередного ребенка.Поправками предоставляется возможность получать перечисленные меры господдержки многодетной семье и в случае обучения ребенка в общеобразовательных и государственных образовательных организациях по очной форме обучения не только на бюджетной, но и на платной основе", - говорится в сообщении.Уточняется, что на реализацию закона дополнительно из краевого бюджета потребуется 242,8 миллиона рублей на 2021-2023 годы.Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вопросы оказания помощи многодетным семьям в решении финансовых и бытовых проблем находятся на постоянном контроле."Вот и сейчас анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что одни из них оказываются в более ущемленном положении из-за формы обучения, на которую поступает кто-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем другим членам семьи, в том числе и малолетним. Рассматриваемый нами законопроект призван устранить это противоречие", – пояснил председатель ЗСК.
https://ria.ru/20210712/pshenitsa-1740952265.html
https://ria.ru/20210624/kuban-1738488014.html
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краснодарский край, образование - общество, общество
17:52 14.07.2021
 
Многодетные семьи Кубани сохранят право на поддержку при платном обучении

На Кубани многодетные семьи сохранят право на получение господдержки при платном обучении детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Многодетные семьи Краснодарского края сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Депутаты ЗСК на сессии в среду единогласно приняли закон, позволяющий поддержать многодетные семьи и улучшить их материальное положение. Сейчас региональное законодательство определяет, что "многодетная семья" - это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет – обучающихся в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе.
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"В случае обучения детей на платной основе семья теряет статус "многодетной" и перестает получать ежегодную денежную выплату на всех детей, а также не приобретает право на получение краевого материнского (семейного) капитала при рождении очередного ребенка.
Поправками предоставляется возможность получать перечисленные меры господдержки многодетной семье и в случае обучения ребенка в общеобразовательных и государственных образовательных организациях по очной форме обучения не только на бюджетной, но и на платной основе", - говорится в сообщении.
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Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вопросы оказания помощи многодетным семьям в решении финансовых и бытовых проблем находятся на постоянном контроле.
"Вот и сейчас анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что одни из них оказываются в более ущемленном положении из-за формы обучения, на которую поступает кто-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем другим членам семьи, в том числе и малолетним. Рассматриваемый нами законопроект призван устранить это противоречие", – пояснил председатель ЗСК.
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