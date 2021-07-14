https://ria.ru/20210714/kuban-1741192787.html
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского - РИА Новости, 14.07.2021
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:33
2021-07-14T10:33
2021-07-14T10:33
гумвд
краснодар
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его "майором" и "оперуполномоченным", а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему "полицейскому" оплеухи со словами "Бэтмен бухой за рулем". ГУМВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв."Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщает кубанский главк МВД.В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему "был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника".По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре.
https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html
https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, краснодар, краснодарский край, происшествия
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
На Кубани задержали мужчину, который, предположительно, причастен к избиению полицейского