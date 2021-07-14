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На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского - РИА Новости, 14.07.2021
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:33
2021-07-14T10:33
гумвд
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его "майором" и "оперуполномоченным", а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему "полицейскому" оплеухи со словами "Бэтмен бухой за рулем". ГУМВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв."Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщает кубанский главк МВД.В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему "был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника".По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре.
https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html
https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html
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гумвд, краснодар, краснодарский край, происшествия
10:33 14.07.2021
 
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского

На Кубани задержали мужчину, который, предположительно, причастен к избиению полицейского

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его "майором" и "оперуполномоченным", а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему "полицейскому" оплеухи со словами "Бэтмен бухой за рулем". ГУМВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв.
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"Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщает кубанский главк МВД.
В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему "был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника".
По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре.
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