https://ria.ru/20210714/kuba-1741170230.html

При протестах на Кубе погиб один человек

При протестах на Кубе погиб один человек - РИА Новости, 14.07.2021

При протестах на Кубе погиб один человек

Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T00:50

2021-07-14T00:50

2021-07-14T01:19

гавана

куба

в мире

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МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций.Также говорится о нескольких пострадавших среди стражей порядка.По информации газеты, столкновения полиции, сторонников и противников действующей власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны. Протестующих перехватили на пути к местному отделению полиции, они атаковали сотрудников правоохранительных органов и гражданских участников демонстраций камнями, палками и холодным оружием.Также протестующие громили дома, жгли контейнеры и повредили линии электропередачи, сообщает издание.В воскресенье впервые за многие годы многолюдные протесты прошли в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.

https://ria.ru/20210713/kuba-1740972596.html

https://ria.ru/20210712/kuba-1740997794.html

гавана

куба

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гавана, куба, в мире