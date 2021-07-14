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При протестах на Кубе погиб один человек
При протестах на Кубе погиб один человек - РИА Новости, 14.07.2021
При протестах на Кубе погиб один человек
Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:50
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в мире
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МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций.Также говорится о нескольких пострадавших среди стражей порядка.По информации газеты, столкновения полиции, сторонников и противников действующей власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны. Протестующих перехватили на пути к местному отделению полиции, они атаковали сотрудников правоохранительных органов и гражданских участников демонстраций камнями, палками и холодным оружием.Также протестующие громили дома, жгли контейнеры и повредили линии электропередачи, сообщает издание.В воскресенье впервые за многие годы многолюдные протесты прошли в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
https://ria.ru/20210713/kuba-1740972596.html
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гавана, куба, в мире
При протестах на Кубе погиб один человек
00:50 14.07.2021 (обновлено: 01:19 14.07.2021)
 
© REUTERS / Javier BarbanchoАкция протеста в поддержку Кубы в Мадриде
Акция протеста в поддержку Кубы в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Javier Barbancho

Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций.
Также говорится о нескольких пострадавших среди стражей порядка.
"В ходе столкновения несколько граждан были задержаны, другие получили ранения, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один из участников беспорядков, 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда, погиб. Он проживал в этом муниципалитете, ранее судим за воровство и хулиганство", — подчеркивает издание.
По информации газеты, столкновения полиции, сторонников и противников действующей власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны. Протестующих перехватили на пути к местному отделению полиции, они атаковали сотрудников правоохранительных органов и гражданских участников демонстраций камнями, палками и холодным оружием.
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Также протестующие громили дома, жгли контейнеры и повредили линии электропередачи, сообщает издание.
В воскресенье впервые за многие годы многолюдные протесты прошли в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.
Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
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