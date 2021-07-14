При протестах на Кубе погиб один человек
00:50 14.07.2021 (обновлено: 01:19 14.07.2021)
Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций
Также говорится о нескольких пострадавших среди стражей порядка.
"В ходе столкновения несколько граждан были задержаны, другие получили ранения, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один из участников беспорядков, 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда, погиб. Он проживал в этом муниципалитете, ранее судим за воровство и хулиганство", — подчеркивает издание.
По информации газеты, столкновения полиции, сторонников и противников действующей власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны. Протестующих перехватили на пути к местному отделению полиции, они атаковали сотрудников правоохранительных органов и гражданских участников демонстраций камнями, палками и холодным оружием.
Также протестующие громили дома, жгли контейнеры и повредили линии электропередачи, сообщает издание.
В воскресенье впервые за многие годы многолюдные протесты прошли в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.
Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
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