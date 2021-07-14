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Москва не будет увязывать темы Крыма и Тайваня, заявил российский посол
Москва не будет увязывать темы Крыма и Тайваня, заявил российский посол - РИА Новости, 14.07.2021
Москва не будет увязывать темы Крыма и Тайваня, заявил российский посол
Россия в отношениях с Китаем никогда не будет увязывать вопросы Крыма и Тайваня, они имеют разную природу и подоплеку, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:15
2021-07-14T15:08
россия
андрей денисов
тайвань
китай
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Россия в отношениях с Китаем никогда не будет увязывать вопросы Крыма и Тайваня, они имеют разную природу и подоплеку, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов.Россия и Китай 16 июля будут отмечать 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Статья 5 договора гласит, что Россия подтверждает неизменность своей принципиальной позиции по тайваньскому вопросу и признает, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме."Прежде всего, я не стал бы увязывать эти вопросы воедино", - заявил Денисов, отвечая на вопрос, может ли в договоре появиться аналогичная статья по Крыму.Дипломат отметил, что эти вопросы "имеют совершенно разную природу, совершенно разную подоплеку, поэтому и говорить о них надо как о совершенно разных темах, что касается Тайваня, то есть незыблемая позиция нашей страны, которая не меняется и не может поменяться ни сейчас, ни в будущем".Что же касается Крыма, указал он, "то природа этого явления международной жизни совершенно другая, если говорить о позиции Китая, то в 2014 году, когда население Крыма фактически полностью на референдуме на совершенно законных основаниях высказалось о вхождении в состав нашей страны, то в Китае было официально заявлено, что здесь видят исторические корни и понимают политические причины этого события"."Поэтому мы вправе говорить, что в Китае понимают те мотивы, которые привели к изменениям на карте. Говорить о какой-то увязке крымского вопроса с ситуацией с Тайванем нет никаких оснований и это никогда делаться не будет. Вопрос признания существующих и совершенно объективных реальностей в Крыму и вокруг Крыма - просто вопрос времени", - подытожил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210623/tayvan-1738194919.html
https://ria.ru/20190318/1551881357.html
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россия, андрей денисов, тайвань, китай
14:15 14.07.2021 (обновлено: 15:08 14.07.2021)
 
Москва не будет увязывать темы Крыма и Тайваня, заявил российский посол

Российский посол Андрей Денисов заявил, что Москва не будет увязывать вопросы Крыма и Тайваня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Россия в отношениях с Китаем никогда не будет увязывать вопросы Крыма и Тайваня, они имеют разную природу и подоплеку, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Россия и Китай 16 июля будут отмечать 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Статья 5 договора гласит, что Россия подтверждает неизменность своей принципиальной позиции по тайваньскому вопросу и признает, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.
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"Прежде всего, я не стал бы увязывать эти вопросы воедино", - заявил Денисов, отвечая на вопрос, может ли в договоре появиться аналогичная статья по Крыму.
Дипломат отметил, что эти вопросы "имеют совершенно разную природу, совершенно разную подоплеку, поэтому и говорить о них надо как о совершенно разных темах, что касается Тайваня, то есть незыблемая позиция нашей страны, которая не меняется и не может поменяться ни сейчас, ни в будущем".
"Дело не в признании или непризнании независимости Тайваня, а дело в констатации факта, что Тайвань является частью КНР, и что Китай - единое государство, а Тайвань - его неотъемлемая часть... Здесь изменений быть не может, так что ставить вопрос о том, что кто-то настаивал на включении соответствующей статьи, по меньшей мере, неправомерно", - добавил посол.
Что же касается Крыма, указал он, "то природа этого явления международной жизни совершенно другая, если говорить о позиции Китая, то в 2014 году, когда население Крыма фактически полностью на референдуме на совершенно законных основаниях высказалось о вхождении в состав нашей страны, то в Китае было официально заявлено, что здесь видят исторические корни и понимают политические причины этого события".
"Поэтому мы вправе говорить, что в Китае понимают те мотивы, которые привели к изменениям на карте. Говорить о какой-то увязке крымского вопроса с ситуацией с Тайванем нет никаких оснований и это никогда делаться не будет. Вопрос признания существующих и совершенно объективных реальностей в Крыму и вокруг Крыма - просто вопрос времени", - подытожил он.
Читайте полный текст интервью >>
Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2019
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РоссияАндрей ДенисовТайваньКитай
 
 
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