Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово
02:02 14.07.2021 (обновлено: 05:41 14.07.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Представитель МИД Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в Косово
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны предупреждает, что в Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия, немецкие производители оружия поставляют туда крупные партии вооружения.
"Журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили признаки легкого раздвоения личности у собственной власти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее данным, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: "Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки".
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"Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.
"И вот на этом фоне в СМИ утекло письмо производителя вооружения "Хеклер и Кох" (бывший "Маузер") в Федеральный совет безопасности ФРГ о планах поставить в Косовский край еще одной партии автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. Повторю "еще одной", значит, не первой", - добавила представитель МИД РФ.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.