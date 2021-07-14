https://ria.ru/20210714/kosovo-1741172419.html

Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово

Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово - РИА Новости, 14.07.2021

Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:02

2021-07-14T02:02

2021-07-14T05:41

россия

мария захарова

мид германии

евросоюз

сербия

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косово

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны предупреждает, что в Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия, немецкие производители оружия поставляют туда крупные партии вооружения.По ее данным, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: "Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки"."Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210628/zakharova-1738880529.html

https://ria.ru/20210702/kosovo-1739558857.html

россия

сербия

греция

косово

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россия, мария захарова, мид германии, евросоюз, сербия, греция, косово, в мире