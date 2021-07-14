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Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово
Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово - РИА Новости, 14.07.2021
Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:02
2021-07-14T05:41
россия
мария захарова
мид германии
евросоюз
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греция
косово
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны предупреждает, что в Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия, немецкие производители оружия поставляют туда крупные партии вооружения.По ее данным, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: "Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки"."Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20210628/zakharova-1738880529.html
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россия, мария захарова, мид германии, евросоюз, сербия, греция, косово, в мире
Захарова обратила внимание на противоречия политики Германии в Косово
02:02 14.07.2021 (обновлено: 05:41 14.07.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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Представитель МИД Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в Косово

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны предупреждает, что в Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия, немецкие производители оружия поставляют туда крупные партии вооружения.

"Журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили признаки легкого раздвоения личности у собственной власти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее данным, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: "Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки".
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"Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.
"И вот на этом фоне в СМИ утекло письмо производителя вооружения "Хеклер и Кох" (бывший "Маузер") в Федеральный совет безопасности ФРГ о планах поставить в Косовский край еще одной партии автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. Повторю "еще одной", значит, не первой", - добавила представитель МИД РФ.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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