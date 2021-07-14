https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741204851.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:35
2021-07-14T11:35
2021-07-14T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кировская область
республика алтай
республика адыгея
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,18%, 2. Республика Татарстан - 0,2%, 3. Кировская область, Республика Адыгея - 0,21%", - говорится в сообщении.
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кировская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, республика алтай, республика адыгея, экономика
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай