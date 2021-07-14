https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741192318.html

Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом

Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021

Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом

Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:30

2021-07-14T10:30

2021-07-14T10:30

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших - снижаться, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса."Ну, у нас мало относительно прививаются, это правда. То есть, у нас было мало заболевших, в том числе, которые не явно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем, там тем более. Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина", - сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, почему Россия на таких высоких позициях по числу новых случаев COVID.Он отметил, что вакцинированных было намного меньше - это делать все начали только сейчас. Но когда нарастет иммунная прослойка - все закончится, добавил эксперт. На вопрос, когда это произойдет, он ответил, что не может "это прогнозировать, и никто не может".За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741100385.html

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2021

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, университет джонса хопкинса, сша, израиль, общество