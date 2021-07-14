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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741192318.html
Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом
Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021
Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом
Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:30
2021-07-14T10:30
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших - снижаться, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса."Ну, у нас мало относительно прививаются, это правда. То есть, у нас было мало заболевших, в том числе, которые не явно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем, там тем более. Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина", - сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, почему Россия на таких высоких позициях по числу новых случаев COVID.Он отметил, что вакцинированных было намного меньше - это делать все начали только сейчас. Но когда нарастет иммунная прослойка - все закончится, добавил эксперт. На вопрос, когда это произойдет, он ответил, что не может "это прогнозировать, и никто не может".За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, университет джонса хопкинса, сша, израиль, общество
10:30 14.07.2021
 
Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом

Иммунолог Жемчугов объяснил четвертое место России по числу случаев COVID-19 темпами вакцинации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших - снижаться, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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"Ну, у нас мало относительно прививаются, это правда. То есть, у нас было мало заболевших, в том числе, которые не явно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем, там тем более. Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина", - сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, почему Россия на таких высоких позициях по числу новых случаев COVID.
Он отметил, что вакцинированных было намного меньше - это делать все начали только сейчас. Но когда нарастет иммунная прослойка - все закончится, добавил эксперт. На вопрос, когда это произойдет, он ответил, что не может "это прогнозировать, и никто не может".
За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.
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Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаСШАИзраильОбщество
 
 
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