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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210714/kompromiss-1741257538.html
СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти - РИА Новости, 14.07.2021
СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
Организации стран-экспортеров нефти удалось достичь компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по сделке ОПЕК+, сообщил Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:37
2021-07-14T17:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
опек
саудовская аравия
оаэ
экономика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти удалось достичь компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по сделке ОПЕК+, сообщил Блумберг со ссылкой на источники."ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", — отметил собеседник агентства. По его словам, она будет действовать с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. В Абу-Даби на повышении до 3,8 миллиона.Компромисс позволит продлить соглашение ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года, дата нового заседания станет известна вскоре, сообщил также источник.Новые договоренности ОПЕК+ вступили в силу в мае 2020 года — они предполагали сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались, и на июль 2021 года составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Квоты по добыче в августе остаются на прежнем уровне, поскольку в начале июля не удалось согласовать новые условия сделки. В организации рекомендовали продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20210622/opek-1738061724.html
https://ria.ru/20210426/opek-1729995979.html
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россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, оаэ, экономика
16:37 14.07.2021 (обновлено: 17:56 14.07.2021)
 
СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти

Bloomberg: ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по базовой добыче нефти

© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / Makhnach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти удалось достичь компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по сделке ОПЕК+, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.
"ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", — отметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:45
Песков рассказал о контактах с Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+
По его словам, она будет действовать с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.
Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. В Абу-Даби на повышении до 3,8 миллиона.
Компромисс позволит продлить соглашение ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года, дата нового заседания станет известна вскоре, сообщил также источник.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 15:04
ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли
Новые договоренности ОПЕК+ вступили в силу в мае 2020 года — они предполагали сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались, и на июль 2021 года составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Квоты по добыче в августе остаются на прежнем уровне, поскольку в начале июля не удалось согласовать новые условия сделки. В организации рекомендовали продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:54
Российский рынок акций уверенно растет на дорогой нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияОАЭЭкономика
 
 
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