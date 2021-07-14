https://ria.ru/20210714/kompromiss-1741257538.html

СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти

СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти - РИА Новости, 14.07.2021

СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти

Организации стран-экспортеров нефти удалось достичь компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по сделке ОПЕК+, сообщил Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:37

2021-07-14T16:37

2021-07-14T17:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

опек

саудовская аравия

оаэ

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти удалось достичь компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по сделке ОПЕК+, сообщил Блумберг со ссылкой на источники."ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", — отметил собеседник агентства. По его словам, она будет действовать с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. В Абу-Даби на повышении до 3,8 миллиона.Компромисс позволит продлить соглашение ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года, дата нового заседания станет известна вскоре, сообщил также источник.Новые договоренности ОПЕК+ вступили в силу в мае 2020 года — они предполагали сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались, и на июль 2021 года составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Квоты по добыче в августе остаются на прежнем уровне, поскольку в начале июля не удалось согласовать новые условия сделки. В организации рекомендовали продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210622/opek-1738061724.html

https://ria.ru/20210426/opek-1729995979.html

https://ria.ru/20210706/aktsii-1740128978.html

россия

саудовская аравия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, оаэ, экономика