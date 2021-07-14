https://ria.ru/20210714/kitay-1741196477.html

Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона

Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона - РИА Новости, 14.07.2021

Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона

Китай является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет, заявил спикер... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:49

2021-07-14T10:49

2021-07-14T10:49

россия-китай: главное

китай

пензенская область

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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет, заявил спикер парламента области Валерий Лидин в ходе видеоконференции органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.Дискуссию открыли зампред СовФеда Константин Косачев и зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзи Бинсюань.На конференции было отмечено, что отношения между странами выдержали все испытания нового времени и характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.В своем выступлении Лидин особо подчеркнул, что КНР является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет.В прошлом году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и КНР составил более 67 миллионов долларов.Между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Цзянси заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с руководством Народного правительства провинции Хубэй. Кроме того, продолжается реализация проекта "Пенза – Харбин", которым предусмотрено строительство новых объектов для хранения продукции и формирования грузов для КНР на территории Пензенского региона."Совместными усилиями нам удалось создать благоприятные условия для реализации сельскохозяйственных проектов, выстроить отношения в сфере промышленности. В новых условиях мы должны в полной мере задействовать потенциал современных технологий для воплощения в жизнь инвестиционных проектов и мероприятий в гуманитарной сфере, реализация которых будет в равной степени отвечать интересам сторон и способствовать развитию партнерских отношений между нашими странами", - отметил Лидин.Спикер регионального парламента выразил уверенность, что сегодняшняя встреча послужит дополнительным импульсом для дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html

https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html

китай

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пензенская область