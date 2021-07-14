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https://ria.ru/20210714/kitay-1741196477.html
Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона
Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона - РИА Новости, 14.07.2021
Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона
Китай является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет, заявил спикер... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:49
2021-07-14T10:49
россия-китай: главное
китай
пензенская область
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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет, заявил спикер парламента области Валерий Лидин в ходе видеоконференции органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.Дискуссию открыли зампред СовФеда Константин Косачев и зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзи Бинсюань.На конференции было отмечено, что отношения между странами выдержали все испытания нового времени и характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.В своем выступлении Лидин особо подчеркнул, что КНР является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет.В прошлом году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и КНР составил более 67 миллионов долларов.Между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Цзянси заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с руководством Народного правительства провинции Хубэй. Кроме того, продолжается реализация проекта "Пенза – Харбин", которым предусмотрено строительство новых объектов для хранения продукции и формирования грузов для КНР на территории Пензенского региона."Совместными усилиями нам удалось создать благоприятные условия для реализации сельскохозяйственных проектов, выстроить отношения в сфере промышленности. В новых условиях мы должны в полной мере задействовать потенциал современных технологий для воплощения в жизнь инвестиционных проектов и мероприятий в гуманитарной сфере, реализация которых будет в равной степени отвечать интересам сторон и способствовать развитию партнерских отношений между нашими странами", - отметил Лидин.Спикер регионального парламента выразил уверенность, что сегодняшняя встреча послужит дополнительным импульсом для дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html
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китай, пензенская область
10:49 14.07.2021
 

Китай – важный стратегический партнер для Пензенского региона

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет, заявил спикер парламента области Валерий Лидин в ходе видеоконференции органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.
Дискуссию открыли зампред СовФеда Константин Косачев и зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзи Бинсюань.
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На конференции было отмечено, что отношения между странами выдержали все испытания нового времени и характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.
В своем выступлении Лидин особо подчеркнул, что КНР является для Пензенской области важным стратегическим партнером, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения на протяжении многих лет.
В прошлом году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и КНР составил более 67 миллионов долларов.
Между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Цзянси заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с руководством Народного правительства провинции Хубэй. Кроме того, продолжается реализация проекта "Пенза – Харбин", которым предусмотрено строительство новых объектов для хранения продукции и формирования грузов для КНР на территории Пензенского региона.
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"Совместными усилиями нам удалось создать благоприятные условия для реализации сельскохозяйственных проектов, выстроить отношения в сфере промышленности. В новых условиях мы должны в полной мере задействовать потенциал современных технологий для воплощения в жизнь инвестиционных проектов и мероприятий в гуманитарной сфере, реализация которых будет в равной степени отвечать интересам сторон и способствовать развитию партнерских отношений между нашими странами", - отметил Лидин.
Спикер регионального парламента выразил уверенность, что сегодняшняя встреча послужит дополнительным импульсом для дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПензенская область
 
 
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