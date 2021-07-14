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Ее залпы сводили врага с ума: 80 лет легендарной "Катюше"

Ее залпы сводили врага с ума: 80 лет легендарной "Катюше" - РИА Новости, 14.07.2021

Ее залпы сводили врага с ума: 80 лет легендарной "Катюше"

Боевая машина "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Она оказывала на противника сильнейшее психологическое воздействие: невыносимый вой и почти одновременные разрывы десятков ракет доводили немцев буквально до безумия.

2021-07-14T17:22

2021-07-14T17:22

2021-07-14T17:22

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"Катюши" отличались высокой маневренностью и после пуска быстро меняли позиции, уходя из-под ответного удара. Отследить их перемещения было крайне сложно. А на полную перезарядку требовалось всего около пяти минут. Немцы открыли на "Катюшу" настоящую охоту – информацию о новой русской системе собирали буквально по крупицам. Чтобы ни одна установка не попала в руки врага работоспособной, на каждой закрепляли взрывчатку. В случае угрозы захвата технику полностью уничтожали. Залпы легендарной "Катюши" нередко становились последним аргументом Красной армии и в корне меняли положение дел на ключевых участках фронта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ее залпы сводили врага с ума: 80 лет легендарной "Катюше" Боевая машина "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Она оказывала на противника сильнейшее психологическое воздействие: невыносимый вой и почти одновременные разрывы десятков ракет доводили немцев буквально до безумия. "Катюши" отличались высокой маневренностью и после пуска быстро меняли позиции, уходя из-под ответного удара. Отследить их перемещения было крайне сложно. А на полную перезарядку требовалось всего около пяти минут. После ее появления в рядах Красной армии, на "Катюшу" открыли настоящую охоту – информацию о новой русской системе немцы собирали буквально по крупицам. Чтобы ни одна установка не попала в руки врага работоспособной, на каждой закрепляли взрывчатку. В случае угрозы захвата технику полностью уничтожали. Залпы легендарной "Катюши" нередко становились последним аргументом Красной армии и в корне меняли положение дел на ключевых участках фронта. 2021-07-14T17:22 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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