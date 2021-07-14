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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/izrail-1741181281.html
В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу
В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу - РИА Новости, 14.07.2021
В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу
Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов, сообщает канцелярия главы... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:36
2021-07-14T08:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов, сообщает канцелярия главы правительства Израиля."Сокращение времени карантина: выпускать из карантина после тестирования на седьмой день и получения отрицательного результата. В то же время будут усилены меры пресечения в отношении лиц, нарушающих карантин", - говорится в сообщении.Так, решено усилить контроль за ношением масок и активнее информировать по вопросам вакцинации и соблюдения мер предосторожности на крупномасштабных мероприятиях.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире
08:36 14.07.2021 (обновлено: 08:38 14.07.2021)
 
В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

В Израиле срок карантина по коронавирусу сократили до семи дней

© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Тель-Авива
Люди в масках на улице Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.
"Сокращение времени карантина: выпускать из карантина после тестирования на седьмой день и получения отрицательного результата. В то же время будут усилены меры пресечения в отношении лиц, нарушающих карантин", - говорится в сообщении.
Так, решено усилить контроль за ношением масок и активнее информировать по вопросам вакцинации и соблюдения мер предосторожности на крупномасштабных мероприятиях.
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