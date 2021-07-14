https://ria.ru/20210714/izrail-1741181281.html

В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу - РИА Новости, 14.07.2021

В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов, сообщает канцелярия главы... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:36

2021-07-14T08:36

2021-07-14T08:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8ca64113c81d864737e20ac22bffa44.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов, сообщает канцелярия главы правительства Израиля."Сокращение времени карантина: выпускать из карантина после тестирования на седьмой день и получения отрицательного результата. В то же время будут усилены меры пресечения в отношении лиц, нарушающих карантин", - говорится в сообщении.Так, решено усилить контроль за ношением масок и активнее информировать по вопросам вакцинации и соблюдения мер предосторожности на крупномасштабных мероприятиях.

https://ria.ru/20210628/izrail-1738886942.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире