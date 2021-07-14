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https://ria.ru/20210714/italiya-1741197158.html
В Италии предложили ввести COVID-пропуска по французскому образцу
В Италии предложили ввести COVID-пропуска по французскому образцу - РИА Новости, 14.07.2021
В Италии предложили ввести COVID-пропуска по французскому образцу
Замглавы минздрава Италии Пьерпаоло Силери назвал "правильным выбором" решение французских властей ввести систему санитарных пропусков для доступа в различные... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:51
2021-07-14T10:51
распространение коронавируса
пьерпаоло силери
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
здоровье - общество
франция
италия
в мире
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РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Замглавы минздрава Италии Пьерпаоло Силери назвал "правильным выбором" решение французских властей ввести систему санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и на транспорт."Мы должны сделать это и в Италии, и не спрашивайте меня, почему мы еще не начали, я много раз говорил (министру здравоохранения Роберто) Сперанце", - заявил он в интервью газете il Messaggero. По словам Силери, введение санитарных пропусков позволило бы работать дискотекам и добиться роста вакцинации в возрастной группе от 18 до 40 лет.Вместе с тем, замглавы минздрава подчеркнул, что сертификаты в Италии "не должны понадобиться для баров и ресторанов, если только наши заражения не достигнут таких же показателей, как в Великобритании".Накануне французские меры поддержал комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 в Италии генерал Франческо Фильиуоло. Он сообщил, что "использование так называемого green pass может стать хорошим решением, чтобы убедить последних непреклонных". Кроме того, идею рассмотреть французский опыт поддержал ряд крупных итальянских вирусологов.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о том, что с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля этот документ будет необходим для посещения фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. По данным правительства, после выступления Макрона полтора миллиона французов сразу записались на вакцинацию.
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741067448.html
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пьерпаоло силери, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, италия, в мире
10:51 14.07.2021
 
В Италии предложили ввести COVID-пропуска по французскому образцу

Замглавы минздрава Италии Силери предложил ввести COVID-пропуска по французскому образцу

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкДевушка возле закрытого магазина Nuna Lie в Риме
Девушка возле закрытого магазина Nuna Lie в Риме - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Замглавы минздрава Италии Пьерпаоло Силери назвал "правильным выбором" решение французских властей ввести систему санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и на транспорт.
"Мы должны сделать это и в Италии, и не спрашивайте меня, почему мы еще не начали, я много раз говорил (министру здравоохранения Роберто) Сперанце", - заявил он в интервью газете il Messaggero. По словам Силери, введение санитарных пропусков позволило бы работать дискотекам и добиться роста вакцинации в возрастной группе от 18 до 40 лет.
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Вместе с тем, замглавы минздрава подчеркнул, что сертификаты в Италии "не должны понадобиться для баров и ресторанов, если только наши заражения не достигнут таких же показателей, как в Великобритании".
"Сегодня это средство для того, что не вернуться назад, когда число инфицированных станет больше", - сказал Силери.
Накануне французские меры поддержал комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 в Италии генерал Франческо Фильиуоло. Он сообщил, что "использование так называемого green pass может стать хорошим решением, чтобы убедить последних непреклонных". Кроме того, идею рассмотреть французский опыт поддержал ряд крупных итальянских вирусологов.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о том, что с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля этот документ будет необходим для посещения фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. По данным правительства, после выступления Макрона полтора миллиона французов сразу записались на вакцинацию.
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