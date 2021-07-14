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Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем - РИА Новости, 14.07.2021
Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:28
2021-07-14T17:35
россия
черное море
ввс сша
су-27
сша
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границам воздушную цель над Черным морем."Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении."Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/istrebitel-1741118156.html
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россия, черное море, ввс сша, су-27, сша, безопасность
17:28 14.07.2021 (обновлено: 17:35 14.07.2021)
 
Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границам воздушную цель над Черным морем.
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:43В мире
Су-30 развернул американский самолет-разведчик над Черным морем
"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в релизе.
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
 
РоссияЧерное мореВВС СШАСу-27СШАБезопасность
 
 
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