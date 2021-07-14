https://ria.ru/20210714/istrebitel-1741268798.html

Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем - РИА Новости, 14.07.2021

Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:28

2021-07-14T17:28

2021-07-14T17:35

россия

черное море

ввс сша

су-27

сша

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границам воздушную цель над Черным морем."Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении."Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/istrebitel-1741118156.html

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

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черное море

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россия, черное море, ввс сша, су-27, сша, безопасность