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Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец - РИА Новости, 14.07.2021
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец
Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:24
2021-07-14T13:24
гумвд
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Ребенок в настоящее время находится дома с матерью."Мальчика осмотрели врачи, его вчера свозили в больницу. Никаких экстренных мероприятий и госпитализации не требуется. Мы предложили поработать с психологом, но мама попросила отложить это на некоторое время, пока и она, и ребенок немного придут в себя. Сейчас они дома", - сказала Афанасьева.Омбудсмен отметила, что держит ситуацию на контроле.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/balkon-1741144988.html
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гумвд, иркутская область, иркутск, происшествия
13:24 14.07.2021
 
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец

Ребенок, которого отец хотел выбросить с балкона в Иркутске, находится дома с мамой

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЖитель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете
Житель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Ребенок в настоящее время находится дома с матерью.
Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске. Кадр видео
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"Мальчика осмотрели врачи, его вчера свозили в больницу. Никаких экстренных мероприятий и госпитализации не требуется. Мы предложили поработать с психологом, но мама попросила отложить это на некоторое время, пока и она, и ребенок немного придут в себя. Сейчас они дома", - сказала Афанасьева.
Омбудсмен отметила, что держит ситуацию на контроле.
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