https://ria.ru/20210714/irkutsk-1741224130.html

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец - РИА Новости, 14.07.2021

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец

Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:24

2021-07-14T13:24

2021-07-14T13:24

гумвд

иркутская область

иркутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741128974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d719c0a4b49337aff12d4dd260346f4.jpg

ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Ребенок в настоящее время находится дома с матерью."Мальчика осмотрели врачи, его вчера свозили в больницу. Никаких экстренных мероприятий и госпитализации не требуется. Мы предложили поработать с психологом, но мама попросила отложить это на некоторое время, пока и она, и ребенок немного придут в себя. Сейчас они дома", - сказала Афанасьева.Омбудсмен отметила, что держит ситуацию на контроле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/balkon-1741144988.html

https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741088517.html

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, иркутская область, иркутск, происшествия