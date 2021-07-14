Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец
Ребенок, которого отец хотел выбросить с балкона в Иркутске, находится дома с мамой
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЖитель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете
ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Мальчика, которого отец в Иркутске едва не сбросил с балкона 14 этажа, осмотрели врачи, он не нуждается в госпитализации, находится дома с матерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Ребенок в настоящее время находится дома с матерью.
"Мальчика осмотрели врачи, его вчера свозили в больницу. Никаких экстренных мероприятий и госпитализации не требуется. Мы предложили поработать с психологом, но мама попросила отложить это на некоторое время, пока и она, и ребенок немного придут в себя. Сейчас они дома", - сказала Афанасьева.
Омбудсмен отметила, что держит ситуацию на контроле.