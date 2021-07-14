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Корреспондент RT в Ираке рассказал о своем задержании
Корреспондент RT в Ираке рассказал о своем задержании - РИА Новости, 14.07.2021
Корреспондент RT в Ираке рассказал о своем задержании
Корреспондент RT в Багдаде Ашраф Мухаммад аль-Аззауи, которого во вторник задержали местные силы безопасности, рассказал РИА Новости подробности произошедшего. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:46
2021-07-14T10:33
телеканал rt
багдад (город)
ирак
в мире
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БАГДАД, 14 июл — РИА Новости. Корреспондент RT в Багдаде Ашраф Мухаммад аль-Аззауи, которого во вторник задержали местные силы безопасности, рассказал РИА Новости подробности произошедшего.По словам журналиста, сотрудники Управления организованной преступности и представитель государственного Управления по СМИ и коммуникациям посетили офис телеканала в иракской столице. Они, как отметил аль-Аззауи, заявили о неких нарушениях в работе бюро и поинтересовались наличием аппаратуры, позволяющей передавать информацию или вести вещание."Я им сказал, что такой аппаратуры у нас нет и весь процесс осуществляется через специальные вещательные компании. После чего один из силовиков сказал, что у них есть приказ закрыть офис и задержать меня", — заявил корреспондент.Вслед за этим журналиста отвезли в Управление организованной преступности, причину задержания ему не объяснили. Первоначально ему сказали, что Управление по СМИ и коммуникациям подало жалобу на офис RT.В Управлении аль-Аззауи отвечал на многочисленные вопросы стражей правопорядка, касающиеся его личной жизни. После этого ему позвонил глава Управления по СМИ и коммуникациям, который сказал, что власти не подавали против бюро RT никаких жалоб.По его словам, глава синдиката журналистов сообщил правоохранителям, что канал работает на легальной основе, после того как работа его офиса в Багдаде возобновилась.Более того, отметил журналист, Управление по СМИ и коммуникациям не информировало его о каких-либо возможных сложностях. После активного вмешательства со стороны российского телеканала, как рассказал Ашраф, ему вернули личные вещи и телефон."Следствие надо мной так бы и продолжалось, но после активных контактов (со стороны RT и синдиката иракских журналистов) дело было приостановлено", — отметил он.Корреспондент назвал свое задержание задержания очень странным, ведь ему так и не смогли объяснить причину.По словам Ашрафа, он "благодарит своих коллег по RT и журналистов в Ираке и за его пределами за проявленную солидарность".РИА Новости пока не располагает комментарием иракских властей.
https://ria.ru/20210713/irak-1741084528.html
https://ria.ru/20210629/livan-1739005571.html
https://ria.ru/20210123/korrespondent-1594290245.html
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телеканал rt, багдад (город), ирак, в мире
08:46 14.07.2021 (обновлено: 10:33 14.07.2021)
 
Корреспондент RT в Ираке рассказал о своем задержании

Корреспондент RT в Ираке рассказал о подробностях своего неожиданного задержания

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Hadi Mizban
Читать ria.ru в
БАГДАД, 14 июл — РИА Новости. Корреспондент RT в Багдаде Ашраф Мухаммад аль-Аззауи, которого во вторник задержали местные силы безопасности, рассказал РИА Новости подробности произошедшего.
По словам журналиста, сотрудники Управления организованной преступности и представитель государственного Управления по СМИ и коммуникациям посетили офис телеканала в иракской столице. Они, как отметил аль-Аззауи, заявили о неких нарушениях в работе бюро и поинтересовались наличием аппаратуры, позволяющей передавать информацию или вести вещание.
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"Я им сказал, что такой аппаратуры у нас нет и весь процесс осуществляется через специальные вещательные компании. После чего один из силовиков сказал, что у них есть приказ закрыть офис и задержать меня", — заявил корреспондент.
Вслед за этим журналиста отвезли в Управление организованной преступности, причину задержания ему не объяснили. Первоначально ему сказали, что Управление по СМИ и коммуникациям подало жалобу на офис RT.
В Управлении аль-Аззауи отвечал на многочисленные вопросы стражей правопорядка, касающиеся его личной жизни. После этого ему позвонил глава Управления по СМИ и коммуникациям, который сказал, что власти не подавали против бюро RT никаких жалоб.

"Честно говоря, я не понимал, в чем меня обвиняют и почему я там находился с десяти утра до десяти вечера. Коллеги по синдикату журналистов были рядом со мной с момента моего прибытия", — заявил репортер.

По его словам, глава синдиката журналистов сообщил правоохранителям, что канал работает на легальной основе, после того как работа его офиса в Багдаде возобновилась.
Более того, отметил журналист, Управление по СМИ и коммуникациям не информировало его о каких-либо возможных сложностях. После активного вмешательства со стороны российского телеканала, как рассказал Ашраф, ему вернули личные вещи и телефон.
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"Следствие надо мной так бы и продолжалось, но после активных контактов (со стороны RT и синдиката иракских журналистов) дело было приостановлено", — отметил он.
Корреспондент назвал свое задержание задержания очень странным, ведь ему так и не смогли объяснить причину.

"Меня выпустили под залог, его внес глава синдиката журналистов Муаяд аль-Лами. Управление по СМИ и коммуникациям также прислало людей, чтобы внести за меня залог", — объяснил репортер.

По словам Ашрафа, он "благодарит своих коллег по RT и журналистов в Ираке и за его пределами за проявленную солидарность".
РИА Новости пока не располагает комментарием иракских властей.
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