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Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси
Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси - РИА Новости, 14.07.2021
Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси
Союзное государство выдвигается на первый план в рамках участия Белоруссии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, считает заместитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:28
2021-07-14T15:28
2021-07-14T15:28
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Союзное государство выдвигается на первый план в рамках участия Белоруссии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, считает заместитель председателя комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск, посвященного презентации экспертного доклада "Союзное государство Белоруссии и России: результаты для граждан им перспективы", котрый состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня"."Проект Союзного государства абсолютно совместим со всеми действующими надгосударственными структурами, такими как Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ", -отметил Русакович.Парламентарий считает, что Союзное государство должно быть встроено в систему взаимодействия в рамках большого евразийского партнерства, выходящего за пределы постсоветского пространства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Союзное государство выдвигается на первый план в рамках участия Белоруссии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, считает заместитель председателя комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.
Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск, посвященного презентации экспертного доклада "Союзное государство Белоруссии и России: результаты для граждан им перспективы", котрый состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня".
"Проект Союзного государства абсолютно совместим со всеми действующими надгосударственными структурами, такими как Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ", -отметил Русакович.
Парламентарий считает, что Союзное государство должно быть встроено в систему взаимодействия в рамках большого евразийского партнерства, выходящего за пределы постсоветского пространства.
"Пять лет назад, когда я утверждал, что Союзное государство выйдет на первое место среди других интеграционных проектов, коллеги-эксперты мне возражали. Но время расставляет все по своим местам, и сейчас мы наблюдаем активизацию Союзного государства во всех сферах", -заключил Русакович.