https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741243633.html

Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси

Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси - РИА Новости, 14.07.2021

Русакович: Союзное государство – ключевой интеграционный проект Беларуси

Союзное государство выдвигается на первый план в рамках участия Белоруссии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, считает заместитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:28

2021-07-14T15:28

2021-07-14T15:28

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Союзное государство выдвигается на первый план в рамках участия Белоруссии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, считает заместитель председателя комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск, посвященного презентации экспертного доклада "Союзное государство Белоруссии и России: результаты для граждан им перспективы", котрый состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня"."Проект Союзного государства абсолютно совместим со всеми действующими надгосударственными структурами, такими как Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ", -отметил Русакович.Парламентарий считает, что Союзное государство должно быть встроено в систему взаимодействия в рамках большого евразийского партнерства, выходящего за пределы постсоветского пространства.

https://ria.ru/20210714/gromyko-1741226276.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, белоруссия