https://ria.ru/20210714/gruziya-1741136517.html

Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии

Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии - РИА Новости, 14.07.2021

Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии

Гей-парад в Грузии, сорванный на прошлой неделе, привел к политическому кризису в республике. Защитники сексуальных меньшинств раскритиковали власть за... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T12:31

россия

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

лгбт-сообщество

нато

михаил саакашвили

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741130574_77:0:2802:1533_1920x0_80_0_0_605e9394adcfd83339f68554666485f8.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Гей-парад в Грузии, сорванный на прошлой неделе, привел к политическому кризису в республике. Защитники сексуальных меньшинств раскритиковали власть за неспособность обеспечить безопасность на "прайде". Сторонники Михаила Саакашвили пошли дальше: обвинили правящую партию в отступлении от западных ценностей, где права гомосексуалов — важная скрепа. В столкновениях на улицах Тбилиси активисты увидели "руку Москвы". В ситуации разбиралось РИА Новости. Грузинская идентичность"Неделю прайда" — ряд массовых акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества — ежегодно проводят на Западе в середине лета. К гей-парадам активно подключаются страны, претендующие на членство в ЕС и НАТО. Среди них — Грузия, которая много лет дожидается интеграции в евроатлантические структуры. В стране под эти цели созданы НКО. Одна из таких организаций — "Тбилиси прайд" — часто попадает в заголовки газет. Главная идея создателей такова: продвижение ЛГБТ-повестки укрепляет либеральные ценности и делает Грузию по-настоящему европейской страной. Дискуссии о дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов обычно не выходят за пределы СМИ или соцсетей. Но в этом году грузинские правозащитники решили провести в Тбилиси гей-парад. Власти согласовали акцию.Правящая "Грузинская мечта" выпустила заявление в поддержку участников. "В Грузии принят антидискриминационный закон. Он соответствует европейскому стандарту и запрещает притеснение сексуальных меньшинств", — напомнили в партии. "Толерантность — часть грузинской идентичности. Участники прайда могут свободно выражать свое мнение", — прокомментировал гей-парад президент Саломе Зурабишвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили высказался осторожнее. Заявил, что правоохранительные органы не сумеют обеспечить безопасность мероприятия в центре города и предложил перенести его в спальные районы. Но не всего ЛГБТ-активисты согласились. На некоторых балконах домов все же вывесили радужные флаги. Но гей-парад не состоялся. Зато собралась толпа, выступающая против гомосексуализма. Мужчины крепкого телосложения выкрикивали, что Грузия — православная консервативная страна и они не допустят "европейской заразы". Сильно досталось журналистам, освещавшим события. Оператор частного телеканала TV Pirveli Александр Лашкарава попал в больницу с сотрясением мозга. Через несколько дней он умер."Рука Москвы"Столкновения продолжились и 6 июля. На улицы Тбилиси вышли не только защитники ЛГБТ-сообщества, но и журналисты, депутаты оппозиционных партий, бывшие чиновники. Обратились к властям с призывом разобраться с теми, кто спровоцировал погромы, и обеспечить прессе безопасность. Накануне сотрудники СМИ ворвались в здание парламента и потребовали наказать виновных в смерти телеоператора. Началась потасовка, которую транслировали в прямом эфире.На протесты ежедневно выходят и сторонники главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Они выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власти в подстрекательстве к беспорядкам. Депутаты партии уверены: основатель правящей "Грузинской мечты" олигарх Бидзина Иванишвили специально согласовал гей-парад, чтобы расколоть общество и переложить ответственность на оппозицию. Возникла версия, что за столкновениями стоят пророссийские силы. Якобы Москва финансирует противников ЛГБТ-сообщества в Грузии, чтобы вызвать нестабильность в стране. Но власти призвали не раздувать беспочвенные слухи. Противники "Грузинской мечты" не отступали. Потребовали и отставки Гарибашвили, занявшего пост премьера в феврале. Глава правительства ответил, что не поддастся на провокации. При этом напомнил: оппозиционное "Единое национальное движение" по-прежнему под влиянием основателя Михаила Саакашвили. И именно беглый экс-президент, а не действующая власть заинтересован в расколе общества. "Беспорядки в Грузии спровоцировали антигосударственные силы. Саакашвили управляет медиа за счет разграбленных финансов. Главная цель его сторонников — свергнуть правительство и насильственным путем вернуть власть. Даже трагическую смерть оператора они используют в политических целях ", — заявил Гарибашвили. Столкновения прокомментировала Грузинская православная церковь — в обществе она пользуется большим авторитетом. Патриархия выступает категорически против "прайда" и продолжит защищать христианские ценности. Гомосексуализм не входит в их число. При этом представители церкви призвали прекратить насилие.Сторонники ЛГБТ-сообщества обвинили патриархию в ангажированности с властями. Протесты продолжаются. Влияние церкви"Семья, дети, традиции, церковь — главное для грузин. Так было и в советский период, хотя религию тогда не приветствовали. Ее влияние на политику усилилось при Шеварднадзе. Саакашвили, наоборот, взял курс на Запад. Пришлось дистанцироваться от церкви, поскольку европейские ценности не всегда совместимы с грузинским традиционным укладом. Взгляды на ЛГБТ-активности у консерваторов и либералов разные. Отсюда конфликт интересов: вступление в ЕС и НАТО или сохранение духовных скреп", — объясняет Арчил Сихарулидзе, основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation.Он обращает внимание, что на антиправительственные демонстрации после гей-парада вышли противники власти или журналисты частных телеканалов, связанных с оппозиционным "Единым национальным движением". И делает вывод: "Не следует выдавать за массовые протесты акции, организованные оппозицией". Политолог критикует и тех, кто ищет в происходящих событиях "руку Москвы". "Странно перекладывать ответственность на Россию, учитывая, сколько в Грузии проамериканских и проевропейских структур. При этом многие НКО, занимающиеся правами ЛГБТ, живут на гранты западных организаций. Но обвинять во всем Москву — модно. Нет света — виноват Путин. Плохие дороги — причина — Кремль. Это напоминает паранойю", — рассуждает Сихарулидзе. Раскол общества"Премьер-министр не пойдет на поводу протестующих и не подаст в отставку. Тем более призыв звучит со стороны оппозиции, хотя лояльные СМИ его преподносят как требование всего грузинского народа. Но это не так. Люди, которые устраивают акции, — не та народная масса, которая способна совершить революцию. Да и сами грузины устали от переворотов. Нынешняя власть устоит", — полагает профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.Он видит проблему не в противостоянии вокруг ЛГБТ, а в продолжающемся политическом хаосе: "Оппозиция проиграла прошлогодние выборы и долго бойкотировала работу парламента. Не добившись опровержения итогов, соратники Саакашвили вернулись к своим обязанностям. Гей-парад — повод вывести сторонников на улицу и снова выступить против власти. Но, критикуя правящую партию, ее противники не представили никакой альтернативной программы. Доверие общества к ним подорвано". Эксперты полагают, что политический кризис не прекратится, пока и власть, и оппозиция не признают, что грузинское общество расколото. И противоречия, по мнению политологов, не связаны с выбором между Европой или Россией. Самим грузинам важно определиться с ценностями и не отступать от них в угоду политике.

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, лгбт-сообщество, нато, михаил саакашвили, грузия, в мире