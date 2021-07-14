В ОНФ предложили авиакомпаниям брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг
В ОНФ предложили авиакомпаниям для борьбы с очередями брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Данные о вакцинации от коронавируса или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста авиакомпании могли бы получать на портале госуслуг с согласия пассажиров, это позволит снизить очереди в аэропортах в пиковый сезон отпусков и эпидемиологические риски при скоплении людей, рассказали в пресс-службе ОНФ, данное предложение Народный фронт намерен направить в Минцифры.
Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном Внуково.
12 июля, 11:10Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
"Мы читаем новости о том, что происходит в аэропортах, и это, конечно, вызывает озабоченность. Необходимо срочно предпринимать меры, чтоб люди могли начинать отдых без нервотрепки и все риски, связанные с долгим выяснением информации про гражданина и накапливающейся из-за этого очереди, были нивелированы. Для этого необходимо интегрировать информационные системы авиакомпаний и лабораторий, делающих тесты, с порталом госуслуг. Нелогичным представляется развитие информатизации различных процессов жизнедеятельности россиян одновременно с ручной проверкой QR-кодов, созданных высокотехнологичным путем", - заявил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, которого цитирует пресс-служба ОНФ.
При сдаче ПЦР-тестов данные о результатах должны попадать в "Госуслуги", а при покупке билета официальные данные из "Госуслуг" о наличии QR-кодов или сданных тестов автоматически должны попадать в авиакомпанию, при согласии пассажира на предоставление такой информации.
"Данное предложение Народный фронт в ближайшие дни направит в Минцифры", - заключили в ОНФ.