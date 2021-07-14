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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/gosuslugi-1741264135.html
В ОНФ предложили авиакомпаниям брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг
В ОНФ предложили авиакомпаниям брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг - РИА Новости, 14.07.2021
В ОНФ предложили авиакомпаниям брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг
Данные о вакцинации от коронавируса или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста авиакомпании могли бы получать на портале госуслуг с согласия пассажиров, это РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:08
2021-07-14T17:08
распространение коронавируса
сертификат о вакцинации
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
госуслуги
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Данные о вакцинации от коронавируса или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста авиакомпании могли бы получать на портале госуслуг с согласия пассажиров, это позволит снизить очереди в аэропортах в пиковый сезон отпусков и эпидемиологические риски при скоплении людей, рассказали в пресс-службе ОНФ, данное предложение Народный фронт намерен направить в Минцифры.Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном Внуково."Мы читаем новости о том, что происходит в аэропортах, и это, конечно, вызывает озабоченность. Необходимо срочно предпринимать меры, чтоб люди могли начинать отдых без нервотрепки и все риски, связанные с долгим выяснением информации про гражданина и накапливающейся из-за этого очереди, были нивелированы. Для этого необходимо интегрировать информационные системы авиакомпаний и лабораторий, делающих тесты, с порталом госуслуг. Нелогичным представляется развитие информатизации различных процессов жизнедеятельности россиян одновременно с ручной проверкой QR-кодов, созданных высокотехнологичным путем", - заявил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, которого цитирует пресс-служба ОНФ.При сдаче ПЦР-тестов данные о результатах должны попадать в "Госуслуги", а при покупке билета официальные данные из "Госуслуг" о наличии QR-кодов или сданных тестов автоматически должны попадать в авиакомпанию, при согласии пассажира на предоставление такой информации."Данное предложение Народный фронт в ближайшие дни направит в Минцифры", - заключили в ОНФ.
https://ria.ru/20210712/sheremetevo-1740885910.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740101671.html
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сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, госуслуги, общество
17:08 14.07.2021
 
В ОНФ предложили авиакомпаниям брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг

В ОНФ предложили авиакомпаниям для борьбы с очередями брать данные о ПЦР и прививке с госуслуг

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Данные о вакцинации от коронавируса или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста авиакомпании могли бы получать на портале госуслуг с согласия пассажиров, это позволит снизить очереди в аэропортах в пиковый сезон отпусков и эпидемиологические риски при скоплении людей, рассказали в пресс-службе ОНФ, данное предложение Народный фронт намерен направить в Минцифры.
Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном Внуково.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:10
Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
"Мы читаем новости о том, что происходит в аэропортах, и это, конечно, вызывает озабоченность. Необходимо срочно предпринимать меры, чтоб люди могли начинать отдых без нервотрепки и все риски, связанные с долгим выяснением информации про гражданина и накапливающейся из-за этого очереди, были нивелированы. Для этого необходимо интегрировать информационные системы авиакомпаний и лабораторий, делающих тесты, с порталом госуслуг. Нелогичным представляется развитие информатизации различных процессов жизнедеятельности россиян одновременно с ручной проверкой QR-кодов, созданных высокотехнологичным путем", - заявил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, которого цитирует пресс-служба ОНФ.
При сдаче ПЦР-тестов данные о результатах должны попадать в "Госуслуги", а при покупке билета официальные данные из "Госуслуг" о наличии QR-кодов или сданных тестов автоматически должны попадать в авиакомпанию, при согласии пассажира на предоставление такой информации.
"Данное предложение Народный фронт в ближайшие дни направит в Минцифры", - заключили в ОНФ.
Медицинский сотрудник делает прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 14:42Распространение коронавируса
В Москве рассказали об устранении очереди на вакцинацию в Гостином дворе
 
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