https://ria.ru/20210714/gazoprovod-1741301389.html

В Германии нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"

В Германии нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.07.2021

В Германии нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"

При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T21:50

2021-07-14T21:50

2021-07-15T00:21

армин лашет

цены на нефть

западная европа

северный поток — 2

северный поток

евросоюз

владимир зеленский

нидерланды

украина

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БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.Политик назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен "обезвоживать" Украину."Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала", — сказал он.По словам Лашета, по завершении строительства — возможно, в августе-сентябре — эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.Как указал кандидат в канцлеры, если будут учитывать геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю.Модератор заметил, что президент Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия газового транзита через Украину. В ответ Лашет заявил, что людям "нужно будет больше газа в следующие годы"."В Западной Европе все больше стран отказываются (от ископаемых источников энергии. — Прим. ред.): Нидерланды более не производят газ, норвежцы снижают производство. Газ из арабского региона с точки зрения прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа — небольшое производство действует в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток — 2" это проект, которому я говорю: хорошо. Я его не запрещаю", — заключил Лашет.В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер ФРГ, одной из тем переговоров станет "Северный поток — 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019-го Вашингтон ввел против газопровода санкции.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210714/obman-1741292244.html

https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html

западная европа

нидерланды

украина

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армин лашет, цены на нефть, западная европа, северный поток — 2, северный поток, евросоюз, владимир зеленский, нидерланды, украина