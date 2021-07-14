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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/gazifikatsiya-1741276942.html
Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье
Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021
Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком президентскую программу "Социальная газификация" и те меры,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:04
2021-07-14T18:04
новости подмосковья
газпром
александр новак
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком президентскую программу "Социальная газификация" и те меры, которые помогут выполнить её быстрее, эффективнее и финансово стабильно."Президентская программа "Социальная газификация" сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тысяч жителей. И тут очень ощутимую поддержку нам оказывает федеральный центр. Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, - сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком", - пишет губернатор в своем официальном Instagram-аккаунте.Он отметил, что был направлен ряд предложений правительству, которые в случае принятия помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию. Также была предложена реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это "узкие места" - у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить."Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны "Газпрома", - пишет губернатор.Также губернатор добавляет, что, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% - тогда вырастет стоимость и всей программы."Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства", - пояснил Воробьев.Также губернатор напомнил, что для жителей проведение газа до границы участка бесплатно, подавать документы не нужно. Подключать будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.
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газпром, александр новак, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
18:04 14.07.2021
 

Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком президентскую программу "Социальная газификация" и те меры, которые помогут выполнить её быстрее, эффективнее и финансово стабильно.
"Президентская программа "Социальная газификация" сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тысяч жителей. И тут очень ощутимую поддержку нам оказывает федеральный центр. Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, - сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком", - пишет губернатор в своем официальном Instagram-аккаунте.
Он отметил, что был направлен ряд предложений правительству, которые в случае принятия помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию. Также была предложена реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это "узкие места" - у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить.
"Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны "Газпрома", - пишет губернатор.
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Также губернатор добавляет, что, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% - тогда вырастет стоимость и всей программы.
"Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства", - пояснил Воробьев.
Также губернатор напомнил, что для жителей проведение газа до границы участка бесплатно, подавать документы не нужно. Подключать будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.
 
Новости ПодмосковьяГазпромАлександр НовакАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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