https://ria.ru/20210714/gazifikatsiya-1741276942.html

Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье

Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021

Ускорение программы "Социальная газификация" обсудили в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком президентскую программу "Социальная газификация" и те меры,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:04

2021-07-14T18:04

2021-07-14T18:04

новости подмосковья

газпром

александр новак

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком президентскую программу "Социальная газификация" и те меры, которые помогут выполнить её быстрее, эффективнее и финансово стабильно."Президентская программа "Социальная газификация" сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тысяч жителей. И тут очень ощутимую поддержку нам оказывает федеральный центр. Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, - сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком", - пишет губернатор в своем официальном Instagram-аккаунте.Он отметил, что был направлен ряд предложений правительству, которые в случае принятия помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию. Также была предложена реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это "узкие места" - у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить."Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны "Газпрома", - пишет губернатор.Также губернатор добавляет, что, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% - тогда вырастет стоимость и всей программы."Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства", - пояснил Воробьев.Также губернатор напомнил, что для жителей проведение газа до границы участка бесплатно, подавать документы не нужно. Подключать будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.

https://ria.ru/20210714/podmoskove-1741243316.html

московская область (подмосковье)

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газпром, александр новак, андрей воробьев, московская область (подмосковье)