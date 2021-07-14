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На острове Русском в этом году закольцуют около 70% энергосетей
На острове Русском в этом году закольцуют около 70% энергосетей - РИА Новости, 14.07.2021
На острове Русском в этом году закольцуют около 70% энергосетей
Специалисты планируют до начала отопительного сезона выполнить значительную часть работ по закольцеванию энергосетей острова Русского во Владивостоке, чьё... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T06:49
2021-07-14T06:49
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
артем
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Специалисты планируют до начала отопительного сезона выполнить значительную часть работ по закольцеванию энергосетей острова Русского во Владивостоке, чьё электрохозяйство было повреждено во время ледяного циклона 2020 года, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.Кожемяко отметил, что план работ на острове обсудил с генеральным директором "Оборонэнерго" Сергеем Кирюхиным."Во время ледяного дождя мы досконально изучили проблемы энергохозяйства на острове и в городе. Сейчас в "Оборонэнерго" подготовили график работ, инвестиционную программу по повышению надежности их сетей. Все предложения обязательно поддержим. Так, уже к началу отопительного сезона на Русском будет выполнено 70% работ по закольцеванию энергосетей", - сообщил губернатор.По его словам, бригады ведут монтаж прямо сейчас. Это даст возможность оперативно возобновлять подачу электричества даже при порывах на одном из контуров."Уже в 2022-23 годы качество энергоснабжения будет значительно улучшено на всех проблемных объектах "Оборонэнерго", - добавил губернатор.В регионе действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация Приморья, развитие энергетики в регионе крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае.
https://ria.ru/20210701/vladivostok-1739347281.html
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олег кожемяко, русский (остров), владивосток, артем, общество
На острове Русском в этом году закольцуют около 70% энергосетей
06:49 14.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДёминМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дёмин

На острове Русском во Владивостоке в этом году закольцуют около 70% энергосетей

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Специалисты планируют до начала отопительного сезона выполнить значительную часть работ по закольцеванию энергосетей острова Русского во Владивостоке, чьё электрохозяйство было повреждено во время ледяного циклона 2020 года, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.
Кожемяко отметил, что план работ на острове обсудил с генеральным директором "Оборонэнерго" Сергеем Кирюхиным.
"Во время ледяного дождя мы досконально изучили проблемы энергохозяйства на острове и в городе. Сейчас в "Оборонэнерго" подготовили график работ, инвестиционную программу по повышению надежности их сетей. Все предложения обязательно поддержим. Так, уже к началу отопительного сезона на Русском будет выполнено 70% работ по закольцеванию энергосетей", - сообщил губернатор.
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По его словам, бригады ведут монтаж прямо сейчас. Это даст возможность оперативно возобновлять подачу электричества даже при порывах на одном из контуров.
"Уже в 2022-23 годы качество энергоснабжения будет значительно улучшено на всех проблемных объектах "Оборонэнерго", - добавил губернатор.
В регионе действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация Приморья, развитие энергетики в регионе крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае.
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