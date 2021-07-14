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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210714/ekaterinburg-1741244271.html
Сотрудники аэропорта Кольцово приютили кота, которого бросила хозяйка
Сотрудники аэропорта Кольцово приютили кота, которого бросила хозяйка - РИА Новости, 14.07.2021
Сотрудники аэропорта Кольцово приютили кота, которого бросила хозяйка
Сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге приютили кота, которого бросила хозяйка из-за того, что не знала об отдельном билете для питомца, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:30
2021-07-14T15:55
хорошие новости
коты
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге приютили кота, которого бросила хозяйка из-за того, что не знала об отдельном билете для питомца, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе аэровокзала.Животное нашли 13 июля на привокзальной площади, затем его передали в приют "Клякса"."Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными: пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", — сказали представители Кольцово.В приюте рассказали РИА Новости, что млекопитающее назвали Кольцов в честь аэропорта, где его и нашли."Сейчас кота хочет забрать стюардесса — это та девушка, которая ловила его. Кот в хорошем состоянии, но в стрессе немного", — отметила собеседница агентства.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
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коты, екатеринбург, общество
15:30 14.07.2021 (обновлено: 15:55 14.07.2021)
 
Сотрудники аэропорта Кольцово приютили кота, которого бросила хозяйка

Сотрудники аэропорта в Екатеринбурге приютили кота, которого перед рейсом бросила хозяйка

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВестибюль в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
Вестибюль в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге приютили кота, которого бросила хозяйка из-за того, что не знала об отдельном билете для питомца, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе аэровокзала.
Животное нашли 13 июля на привокзальной площади, затем его передали в приют "Клякса".
"Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными: пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", — сказали представители Кольцово.
В приюте рассказали РИА Новости, что млекопитающее назвали Кольцов в честь аэропорта, где его и нашли.
"Сейчас кота хочет забрать стюардесса — это та девушка, которая ловила его. Кот в хорошем состоянии, но в стрессе немного", — отметила собеседница агентства.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
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