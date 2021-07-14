https://ria.ru/20210714/donbass-1741224877.html

В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата

В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата - РИА Новости, 14.07.2021

В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата

Пауза в работе нормандского формата связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:28

2021-07-14T13:28

2021-07-14T13:28

россия

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

дмитрий песков

франция

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пауза в работе нормандского формата связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Практические шаги - это та самая работа, которая ведется в рамках нормандской четверки на разных уровнях: это контакты и по линии политсоветников, это и контакты по линии министров иностранных дел, это и контакты на высшем уровне. Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о практических шагах для урегулирования ситуации в Донбассе.Он подчеркнул, что действенной мерой по урегулированию является реализация минского комплекса мер.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210712/donbass-1740997474.html

россия

франция

германия

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире