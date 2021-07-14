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В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата
В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата
Пауза в работе нормандского формата связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:28
2021-07-14T13:28
россия
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
дмитрий песков
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пауза в работе нормандского формата связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Практические шаги - это та самая работа, которая ведется в рамках нормандской четверки на разных уровнях: это контакты и по линии политсоветников, это и контакты по линии министров иностранных дел, это и контакты на высшем уровне. Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о практических шагах для урегулирования ситуации в Донбассе.Он подчеркнул, что действенной мерой по урегулированию является реализация минского комплекса мер.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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россия, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире
13:28 14.07.2021
 
В Кремле объяснили паузу в работе "нормандского" формата

Песков объяснил паузу в работе "нормандского" формата невыполнением Киевом договоренностей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пауза в работе нормандского формата связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Практические шаги - это та самая работа, которая ведется в рамках нормандской четверки на разных уровнях: это контакты и по линии политсоветников, это и контакты по линии министров иностранных дел, это и контакты на высшем уровне. Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о практических шагах для урегулирования ситуации в Донбассе.
Он подчеркнул, что действенной мерой по урегулированию является реализация минского комплекса мер.
"Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но к сожалению, договоренности не выполняются, минский комплекс мер тоже не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошел", - сказал представитель Кремля.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:34
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
 
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