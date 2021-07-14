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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 14.07.2021
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:26
2021-07-14T08:26
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в понедельник также три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (13 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Калиново и Логвиново.
https://ria.ru/20210712/donbass-1740969121.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире
08:26 14.07.2021
 
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в понедельник также три раза открывали огонь по территории республики.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:39
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков
"За истекшие сутки (13 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Калиново и Логвиново.
Окраины Горловки и Донецка после обстрела
13 июля, 15:53
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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