https://ria.ru/20210714/donbass-1741180271.html
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 14.07.2021
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:26
2021-07-14T08:26
2021-07-14T08:26
ситуация в днр и лнр
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в понедельник также три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (13 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Калиново и Логвиново.
https://ria.ru/20210712/donbass-1740969121.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК