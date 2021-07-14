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450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане
450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане - РИА Новости, 14.07.2021
450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане
Более 1 тысячи молодых семей в Татарстане подали заявки на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья" за год ее реализации, в новое жилье заселились РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:09
2021-07-14T17:09
республика татарстан
жилье
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Более 1 тысячи молодых семей в Татарстане подали заявки на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья" за год ее реализации, в новое жилье заселились 450 из них, сообщает министерство по делам молодежи республики."Более тысячи молодых семей из 31 муниципального образования республики заявились на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья". 450 семей уже заселились в новое жилье. Такие итоги были подведены в годовщину старта программы", - говорится в сообщении.Предложенная министерством по делам молодежи Татарстана инициатива была поддержана президентом республики Рустамом Миннихановым. Ровно год назад был утвержден порядок предоставления жилых помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки Татарстана. Он определил критерии и условия участия в программе всех молодых семей, в том числе работающих в коммерческих, внебюджетных организациях и предприятиях, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.Участником программы может стать любая молодая семья, а заявителем - выступить один из супругов или родитель в неполной семье в возрасте до 35 лет (включительно). По условиям программы "Молодая семья" нуждаемость в улучшении жилищных условий определяется по льготной норме – менее 18 квадратных метров на одного члена молодой семьи, такие условия действуют по всей республике. Также претендент должен быть зарегистрирован по месту жительства и работать на территории Татарстана.При накоплении 10% первоначального взноса за жилье участники программы получают возможность выбрать приобретаемую квартиру для скорейшего заселения. Как отмечает Государственный жилищный фонд республики, молодая семья может заселиться в новую квартиру уже через месяц после подачи заявления на участие в программе.Кроме того, за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает из стоимости квартиры сумму 200 тысяч рублей.Для постановки на учет для участия в программе социальной ипотеки "Молодая семья" нужно обратиться в исполнительный комитет по месту регистрации заявителя. В настоящее время министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана разрабатывается проект цифровизации подачи документов, чтобы заявиться на участие в программе можно было "не выходя из дома".
https://ria.ru/20210624/investitsii-1738485878.html
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жилье, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
17:09 14.07.2021
 
450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане

450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Более 1 тысячи молодых семей в Татарстане подали заявки на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья" за год ее реализации, в новое жилье заселились 450 из них, сообщает министерство по делам молодежи республики.
"Более тысячи молодых семей из 31 муниципального образования республики заявились на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья". 450 семей уже заселились в новое жилье. Такие итоги были подведены в годовщину старта программы", - говорится в сообщении.
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Предложенная министерством по делам молодежи Татарстана инициатива была поддержана президентом республики Рустамом Миннихановым. Ровно год назад был утвержден порядок предоставления жилых помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки Татарстана. Он определил критерии и условия участия в программе всех молодых семей, в том числе работающих в коммерческих, внебюджетных организациях и предприятиях, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Участником программы может стать любая молодая семья, а заявителем - выступить один из супругов или родитель в неполной семье в возрасте до 35 лет (включительно). По условиям программы "Молодая семья" нуждаемость в улучшении жилищных условий определяется по льготной норме – менее 18 квадратных метров на одного члена молодой семьи, такие условия действуют по всей республике. Также претендент должен быть зарегистрирован по месту жительства и работать на территории Татарстана.
При накоплении 10% первоначального взноса за жилье участники программы получают возможность выбрать приобретаемую квартиру для скорейшего заселения. Как отмечает Государственный жилищный фонд республики, молодая семья может заселиться в новую квартиру уже через месяц после подачи заявления на участие в программе.
Кроме того, за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает из стоимости квартиры сумму 200 тысяч рублей.
Для постановки на учет для участия в программе социальной ипотеки "Молодая семья" нужно обратиться в исполнительный комитет по месту регистрации заявителя. В настоящее время министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана разрабатывается проект цифровизации подачи документов, чтобы заявиться на участие в программе можно было "не выходя из дома".
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