https://ria.ru/20210714/dom-1741264967.html

450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане

450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане - РИА Новости, 14.07.2021

450 семей за год получили жилье по программе "Молодая семья" в Татарстане

Более 1 тысячи молодых семей в Татарстане подали заявки на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья" за год ее реализации, в новое жилье заселились РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:09

2021-07-14T17:09

2021-07-14T17:09

республика татарстан

жилье

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Более 1 тысячи молодых семей в Татарстане подали заявки на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья" за год ее реализации, в новое жилье заселились 450 из них, сообщает министерство по делам молодежи республики."Более тысячи молодых семей из 31 муниципального образования республики заявились на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья". 450 семей уже заселились в новое жилье. Такие итоги были подведены в годовщину старта программы", - говорится в сообщении.Предложенная министерством по делам молодежи Татарстана инициатива была поддержана президентом республики Рустамом Миннихановым. Ровно год назад был утвержден порядок предоставления жилых помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки Татарстана. Он определил критерии и условия участия в программе всех молодых семей, в том числе работающих в коммерческих, внебюджетных организациях и предприятиях, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.Участником программы может стать любая молодая семья, а заявителем - выступить один из супругов или родитель в неполной семье в возрасте до 35 лет (включительно). По условиям программы "Молодая семья" нуждаемость в улучшении жилищных условий определяется по льготной норме – менее 18 квадратных метров на одного члена молодой семьи, такие условия действуют по всей республике. Также претендент должен быть зарегистрирован по месту жительства и работать на территории Татарстана.При накоплении 10% первоначального взноса за жилье участники программы получают возможность выбрать приобретаемую квартиру для скорейшего заселения. Как отмечает Государственный жилищный фонд республики, молодая семья может заселиться в новую квартиру уже через месяц после подачи заявления на участие в программе.Кроме того, за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает из стоимости квартиры сумму 200 тысяч рублей.Для постановки на учет для участия в программе социальной ипотеки "Молодая семья" нужно обратиться в исполнительный комитет по месту регистрации заявителя. В настоящее время министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана разрабатывается проект цифровизации подачи документов, чтобы заявиться на участие в программе можно было "не выходя из дома".

https://ria.ru/20210624/investitsii-1738485878.html

https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736352594.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество