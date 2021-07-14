https://ria.ru/20210714/deputat-1741225686.html

Депутат Тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД

Депутат Тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 14.07.2021

Депутат Тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Тобольской городской думы, который на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, остановившего его за... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:32

2021-07-14T13:32

2021-07-14T13:32

следственный комитет россии (ск рф)

тобольск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Тобольской городской думы, который на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, остановившего его за нарушение ПДД, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером во вторник недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который, управляя автомобилем Mercedes, пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей."Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотруднику полиции оказана медицинская помощь. В отношении депутата возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

https://ria.ru/20210713/dtp-1741073259.html

тобольск

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следственный комитет россии (ск рф), тобольск, происшествия