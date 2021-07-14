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Памфилова сравнила бюллетени на выборах с иголкой в сказке про Кощея

Памфилова сравнила бюллетени на выборах с иголкой в сказке про Кощея - РИА Новости, 14.07.2021

Памфилова сравнила бюллетени на выборах с иголкой в сказке про Кощея

Для сохранности бюллетеней на выборах сделано несколько степеней защиты и контроля, они как иголка в сказке про Кощея бессмертного - добраться очень сложно,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:30

2021-07-14T12:30

2021-07-14T12:52

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для сохранности бюллетеней на выборах сделано несколько степеней защиты и контроля, они как иголка в сказке про Кощея бессмертного - добраться очень сложно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."У нас для сохранности бюллетеней сделано несколько степеней защиты и контроля многослойных. Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея бессмертного - добраться очень сложно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, ЦИК также будет наращивать использование КОИБ на выборах. "Намерены довести за эти два года до максимального количества (КОИБов), чтобы обеспечить максимальное количество участков, где голосует адекватное количество избирателей", - отметила глава Центризбиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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россия, элла памфилова, цик рф, политика