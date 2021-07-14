https://ria.ru/20210714/bochkarev-1741197996.html

Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро

Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро - РИА Новости, 14.07.2021

Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро

В Москве проложен двухпутный тоннель от строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции "Каширская",... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:56

2021-07-14T10:56

2021-07-14T10:56

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 14 июл - РИА Недвижимость. В Москве проложен двухпутный тоннель от строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции "Каширская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Тоннелепроходческий комплекс "Победа" диаметром 10 метров проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 метра от будущей станции "Кленовый бульвар" до демонтажной камеры, расположенной возле станции "Каширская". Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 метров", – отметил Бочкарёв.По его словам, трасса тоннеля прошла под территорией природоохранной зоны, а также пересекла исторический музей-заповедник "Коломенское". Поэтому велся постоянный мониторинг зеленых насаждений, близлежащих зданий и сооружений в зоне строительства, в том числе расположенных в парке объектов культурного наследия.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва