Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/bochkarev-1741197996.html
Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро
Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро - РИА Новости, 14.07.2021
Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро
В Москве проложен двухпутный тоннель от строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции "Каширская",... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:56
2021-07-14T10:56
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Недвижимость. В Москве проложен двухпутный тоннель от строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции "Каширская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Тоннелепроходческий комплекс "Победа" диаметром 10 метров проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 метра от будущей станции "Кленовый бульвар" до демонтажной камеры, расположенной возле станции "Каширская". Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 метров", – отметил Бочкарёв.По его словам, трасса тоннеля прошла под территорией природоохранной зоны, а также пересекла исторический музей-заповедник "Коломенское". Поэтому велся постоянный мониторинг зеленых насаждений, близлежащих зданий и сооружений в зоне строительства, в том числе расположенных в парке объектов культурного наследия.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
10:56 14.07.2021
 

Бочкарев: пройден тоннель на восточном участке второго кольца метро

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Недвижимость. В Москве проложен двухпутный тоннель от строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции "Каширская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Тоннелепроходческий комплекс "Победа" диаметром 10 метров проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 метра от будущей станции "Кленовый бульвар" до демонтажной камеры, расположенной возле станции "Каширская". Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 метров", – отметил Бочкарёв.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
13 июля, 10:33
Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций
По его словам, трасса тоннеля прошла под территорией природоохранной зоны, а также пересекла исторический музей-заповедник "Коломенское". Поэтому велся постоянный мониторинг зеленых насаждений, близлежащих зданий и сооружений в зоне строительства, в том числе расположенных в парке объектов культурного наследия.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния