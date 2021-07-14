Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе
Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск, руководство организации под подпиской о неразглашении сведений.
"Обыск в офисе общественного объединения "Союз белорусских писателей" окончен. Конфискована техника", - говорится в сообщении союза в его Telegram-канале. Там отмечается, что председатель союза Борис Петрович и его заместитель на свободе, но под подпиской о неразглашении.
Во вторник Союз белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии.
В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.