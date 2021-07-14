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Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе
Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе - РИА Новости, 14.07.2021
Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе
Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск, руководство организации под подпиской о неразглашении сведений. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:00
2021-07-14T16:00
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск, руководство организации под подпиской о неразглашении сведений."Обыск в офисе общественного объединения "Союз белорусских писателей" окончен. Конфискована техника", - говорится в сообщении союза в его Telegram-канале. Там отмечается, что председатель союза Борис Петрович и его заместитель на свободе, но под подпиской о неразглашении.Во вторник Союз белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии.В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html
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светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире
16:00 14.07.2021
 
Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе

Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей сообщил, что в его офисе прошел обыск, руководство организации под подпиской о неразглашении сведений.
"Обыск в офисе общественного объединения "Союз белорусских писателей" окончен. Конфискована техника", - говорится в сообщении союза в его Telegram-канале. Там отмечается, что председатель союза Борис Петрович и его заместитель на свободе, но под подпиской о неразглашении.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:32Протесты в Белоруссии
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
Во вторник Союз белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии.
В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:27
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
 
Светлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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