11:50 14.07.2021 (обновлено: 12:33 14.07.2021)
Белорусская ассоциация журналистов заявила, что в ее офис пришли силовики
Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что силовики выломали дверь в ее офисе
© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что в ее офисе находятся силовики, двери в помещение выломаны.
"Двери в офис БАЖ выломаны. Там силовики", - говорится в сообщении организации в ее Telegram-канале. Подробностей произошедшего пока не приводится.
В свою очередь глава Белорусского хельсинкского комитета Олег Гулак сообщил на своей странице в Facebook, что "в офисе БХК ломают дверь", подробностей не привел.
На сайте не зарегистрированного правозащитного центра "Весна" также сообщается о новых визитах силовиков и обысках. В частности, согласно сообщению, прошел обыск у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, его увезли на площадку кампании "Территория прав" для проведения обыска там, есть данные о задержании минской правозащитницы Евгении Бабаевой, обысках у активистки "Общества белорусской школы" Тамары Мацкевич, правозащитника из Human Constanta Кирилла Кафанова, в офисе правозащитной организации "Гендерные перспективы", центре экономических исследований BEROC, объединении белорусов мира "Родина", офисе оппозиционной Партии БНФ, у отдельных гражданских активистов.
Белорусские правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию о массовых обысках.
Белорусская ассоциация журналистов – добровольное негосударственное объединение тех, кто занимается профессиональной журналистской деятельностью либо содействует ее развитию, объединяет более 1300 журналистов, редакторов, фотографов, издателей и других лиц. В последнее время ассоциация неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Белоруссии.
В феврале правоохранительные органы провели обыск в офисе БАЖ наряду с другими профсоюзными и правозащитными организациями, ее руководство было допрошено в СК в качестве свидетелей по уголовному делу. Тогда МВД поясняло, что подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности". В июне минюст Белоруссии начал мониторинг деятельности БАЖ, сообщала организация.
В конце прошлой недели в Белоруссии прошли обыски в ряде изданий и у журналистов. По информации БАЖ, 8-9 июля зафиксировано 38 обысков как в Минске, так и в регионах, прошли семь задержаний, из них четыре человека до сих пор остаются под стражей. В частности, обыски прошли в редакциях изданий "Наша Нива", "Брестская газета", Intex-Press, "Медиа-Полесье", "Информ-прогулка", "Ганцевичское время", "Сильные новости", а также у отдельных журналистов. На текущей неделе БАЖ и правозащитные организации сообщили о новых обысках у некоторых сотрудников медиа и у правозащитников.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.