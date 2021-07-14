13:12 14.07.2021 (обновлено: 14:07 14.07.2021)
Байк-шоу "Ночных волков" впервые пройдет в Донецке
Байк-шоу "Ночных волков" из-за коронавируса впервые перенесено из Севастополя в Донецк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАлександр Залдостанов и Денис Пушилин во время мотопробега, посвященного 7-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Традиционное байк-шоу в этом году из-за эпидемиологической обстановки перенесено из Севастополя в Донецк, где пройдет впервые, сообщил РИА Новости организатор, президент Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
"Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые", - сказал Залдастанов.
По его словам, байк-шоу пройдет в Донецке 11 сентября и будет приурочено ко Дню освобождения города. Соответствующие договоренности с главой ДНР уже достигнуты.
"Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку. Люди со всех регионов России покупали туры, планировали отпуска, для них это было главное событие года, которое они ждали и к которому готовились. Поэтому мы не можем его не сделать. Сейчас мы объявили перенос мероприятия туда, где оно наиболее необходимо, ожидаемо и где есть возможность его проведения. ДНР не только посмотрит байк-шоу, но и примет участие в кульминационной части программы, своими музыкальными, творческими, трюковыми коллективами, что очень усилит зрелищную часть программы, которую мы на будущий год повторим в Севастополе", - сказал Залдастанов.
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По его словам, байк-шоу в Севастополе пройдет с еще большим масштабом 6-7 августа 2022 года. Все приобретенные билеты будут действовать в следующем году. При этом желающие сдать билеты смогут это сделать с 19 июля по месту приобретения.
Традиционное международное байк-шоу должно было пройти на горе Гасфорта под Севастополем 7-9 августа.