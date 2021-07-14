https://ria.ru/20210714/bayk-shou-1741222347.html

Байк-шоу "Ночных волков" впервые пройдет в Донецке

Байк-шоу "Ночных волков" впервые пройдет в Донецке - РИА Новости, 14.07.2021

Байк-шоу "Ночных волков" впервые пройдет в Донецке

Традиционное байк-шоу в этом году из-за эпидемиологической обстановки перенесено из Севастополя в Донецк, где пройдет впервые, сообщил РИА Новости организатор,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:12

2021-07-14T13:12

2021-07-14T14:07

донецкая народная республика

александр "хирург" залдастанов

общество

днр

ночные волки (байкерский клуб)

донецк (донецкая область)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601869282_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_3c811e0dece1049a1826b0b132585b5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Традиционное байк-шоу в этом году из-за эпидемиологической обстановки перенесено из Севастополя в Донецк, где пройдет впервые, сообщил РИА Новости организатор, президент Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург)."Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые", - сказал Залдастанов.По его словам, байк-шоу пройдет в Донецке 11 сентября и будет приурочено ко Дню освобождения города. Соответствующие договоренности с главой ДНР уже достигнуты."Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку. Люди со всех регионов России покупали туры, планировали отпуска, для них это было главное событие года, которое они ждали и к которому готовились. Поэтому мы не можем его не сделать. Сейчас мы объявили перенос мероприятия туда, где оно наиболее необходимо, ожидаемо и где есть возможность его проведения. ДНР не только посмотрит байк-шоу, но и примет участие в кульминационной части программы, своими музыкальными, творческими, трюковыми коллективами, что очень усилит зрелищную часть программы, которую мы на будущий год повторим в Севастополе", - сказал Залдастанов.По его словам, байк-шоу в Севастополе пройдет с еще большим масштабом 6-7 августа 2022 года. Все приобретенные билеты будут действовать в следующем году. При этом желающие сдать билеты смогут это сделать с 19 июля по месту приобретения.Традиционное международное байк-шоу должно было пройти на горе Гасфорта под Севастополем 7-9 августа.

https://ria.ru/20210510/motoprobeg-1731668295.html

https://ria.ru/20200401/1569455296.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, александр "хирург" залдастанов, общество, днр, ночные волки (байкерский клуб), донецк (донецкая область)