Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/balkon-1741260951.html
В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках
В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках - РИА Новости, 14.07.2021
В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках
Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:53
2021-07-14T16:53
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/62/1552286208_0:120:3034:1827_1920x0_80_0_0_af2cfcbac2173afce7aa897ed1ccf0cf.jpg
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина.Ранее требование обязательного единого стиля балконов в новостройках Московской области вошло в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года.По ее словам, в случае, если застройщик планирует включить в проект открытый балкон, то это должен быть балкон во французском стиле шириной до 50 сантиметров без возможности дальнейшего остекления. "Также стандарт сохраняет возможность отказаться от балкона вовсе", - добавила Кузьмина.
https://realty.ria.ru/20210714/stroitelstvo-1741243969.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155228/62/1552286208_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_cce8943e5aa95067d695214a960d1368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, московская область (подмосковье), общество
16:53 14.07.2021
 

В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПух на ветке тополя
Пух на ветке тополя - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Ранее требование обязательного единого стиля балконов в новостройках Московской области вошло в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года.
"Когда дома сдаются, то 80% жителей гарантированно остекляют балкон, и в первую очередь они задумываются о стиле (балкона – ред.) под квартиру, а не фасад здания. Поэтому, чтобы избежать этого хауса, мы требуем, что, если застройщик остекляет балкон, то это должно быть в едином стиле", - сказала Кузьмина на конференции "Новые стандарты качества жилья в Подмосковье".
По ее словам, в случае, если застройщик планирует включить в проект открытый балкон, то это должен быть балкон во французском стиле шириной до 50 сантиметров без возможности дальнейшего остекления.
"Также стандарт сохраняет возможность отказаться от балкона вовсе", - добавила Кузьмина.
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 15:29Новости Подмосковья
Жители Подмосковья хотят оградить от застройки почти 2 тысячи зеленых зон
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
04:17Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Лента новостейМолния