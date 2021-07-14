https://ria.ru/20210714/balkon-1741260951.html

В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках

В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках - РИА Новости, 14.07.2021

В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках

Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:53

2021-07-14T16:53

2021-07-14T16:53

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина.Ранее требование обязательного единого стиля балконов в новостройках Московской области вошло в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года.По ее словам, в случае, если застройщик планирует включить в проект открытый балкон, то это должен быть балкон во французском стиле шириной до 50 сантиметров без возможности дальнейшего остекления. "Также стандарт сохраняет возможность отказаться от балкона вовсе", - добавила Кузьмина.

https://realty.ria.ru/20210714/stroitelstvo-1741243969.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, московская область (подмосковье), общество