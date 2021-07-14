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В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках
В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках - РИА Новости, 14.07.2021
В Подмосковье объяснили требование к стилю балконов в новостройках
Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:53
2021-07-14T16:53
2021-07-14T16:53
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Единообразие стиля балконов в новостройках поможет избежать стилевого хаоса на фасаде здания, считает главный архитектор региона Александра Кузьмина.Ранее требование обязательного единого стиля балконов в новостройках Московской области вошло в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года.По ее словам, в случае, если застройщик планирует включить в проект открытый балкон, то это должен быть балкон во французском стиле шириной до 50 сантиметров без возможности дальнейшего остекления. "Также стандарт сохраняет возможность отказаться от балкона вовсе", - добавила Кузьмина.
https://realty.ria.ru/20210714/stroitelstvo-1741243969.html
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жилье, московская область (подмосковье), общество