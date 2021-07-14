https://ria.ru/20210714/astanin-1741156014.html

Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии

Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии - РИА Новости, 14.07.2021

Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии

Национальный клиринговый центр в первом полугодии 2021 года продемонстрировал хорошую динамику роста показателей, в частности, объем сделок в клиринге вырос на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:00

2021-07-14T10:00

2021-07-14T10:28

национальный клиринговый центр (нкц)

россия

московская биржа

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Национальный клиринговый центр в первом полугодии 2021 года продемонстрировал хорошую динамику роста показателей, в частности, объем сделок в клиринге вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года – до 437 триллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин.Он выделил несколько важных проектов первого полугодия. Также большей эффективности использования средств участников клиринга и удобству их работе содействовало предоставление им со стороны НКЦ права вносить драгоценные металлы и акции иностранных эмитентов в качестве обеспечения под сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия."Росту объема сделок в клиринге способствовал и допуск Федерального казначейства и негосударственных пенсионных фондов к торгам и клирингу на рынке депозитов Московской биржи", - добавил руководитель НКЦ.Астанин сообщил, что во втором полугодии НКЦ реализует несколько проектов, направленных на расширение возможностей прямого допуска к клиринговому обслуживанию нерезидентов. Клиринговые сервисы станут доступны участникам любых юрисдикций для всех инструментов фондового, валютного, срочного и денежного рынков Московской биржи.По его словам, главное преимущество прямого допуска иностранных участников в том, что контрагентом по всем сделкам, заключаемым на Московской бирже, для них станет НКЦ, который как квалифицированный центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным участником, вне зависимости от исполнения своих обязательств другими участниками рынка.Он пояснил, что налоговым агентом по следкам, заключаемым на Московской бирже участниками–нерезидентами, также станет НКЦ, который будет исчислять, удерживать и перечислять в бюджет РФ налог на доходы как самих участников клиринга – нерезидентов, так и лиц, в интересах которых заключались сделки: иностранных и российских организаций и иностранных структур без образования юрлица. НКЦ также возьмет на себя предоставление в налоговые органы отчетности о суммах доходов, выплаченных иностранным лицам.

https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html

https://ria.ru/20210528/nkts-1734536659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный клиринговый центр (нкц), россия, московская биржа, новости компаний - экономика