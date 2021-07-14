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Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии
Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии - РИА Новости, 14.07.2021
Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии
Национальный клиринговый центр в первом полугодии 2021 года продемонстрировал хорошую динамику роста показателей, в частности, объем сделок в клиринге вырос на... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:00
2021-07-14T10:28
национальный клиринговый центр (нкц)
россия
московская биржа
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Национальный клиринговый центр в первом полугодии 2021 года продемонстрировал хорошую динамику роста показателей, в частности, объем сделок в клиринге вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года – до 437 триллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин.Он выделил несколько важных проектов первого полугодия. Также большей эффективности использования средств участников клиринга и удобству их работе содействовало предоставление им со стороны НКЦ права вносить драгоценные металлы и акции иностранных эмитентов в качестве обеспечения под сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия."Росту объема сделок в клиринге способствовал и допуск Федерального казначейства и негосударственных пенсионных фондов к торгам и клирингу на рынке депозитов Московской биржи", - добавил руководитель НКЦ.Астанин сообщил, что во втором полугодии НКЦ реализует несколько проектов, направленных на расширение возможностей прямого допуска к клиринговому обслуживанию нерезидентов. Клиринговые сервисы станут доступны участникам любых юрисдикций для всех инструментов фондового, валютного, срочного и денежного рынков Московской биржи.По его словам, главное преимущество прямого допуска иностранных участников в том, что контрагентом по всем сделкам, заключаемым на Московской бирже, для них станет НКЦ, который как квалифицированный центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным участником, вне зависимости от исполнения своих обязательств другими участниками рынка.Он пояснил, что налоговым агентом по следкам, заключаемым на Московской бирже участниками–нерезидентами, также станет НКЦ, который будет исчислять, удерживать и перечислять в бюджет РФ налог на доходы как самих участников клиринга – нерезидентов, так и лиц, в интересах которых заключались сделки: иностранных и российских организаций и иностранных структур без образования юрлица. НКЦ также возьмет на себя предоставление в налоговые органы отчетности о суммах доходов, выплаченных иностранным лицам.
https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html
https://ria.ru/20210528/nkts-1734536659.html
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национальный клиринговый центр (нкц), россия, московская биржа, новости компаний - экономика
10:00 14.07.2021 (обновлено: 10:28 14.07.2021)
 

Астанин: НКЦ продемонстрировал рост показателей в I полугодии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Правления На­ци­о­наль­ного расчётного де­по­зи­та­рия Эдди Астанин
Председатель Правления На­ци­о­наль­ного расчётного де­по­зи­та­рия Эдди Астанин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Национальный клиринговый центр в первом полугодии 2021 года продемонстрировал хорошую динамику роста показателей, в частности, объем сделок в клиринге вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года – до 437 триллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин.
"Объем сделок в клиринге в первом полугодии 2021 года достиг 437 триллионов рублей, что на 7% выше аналогичного показателя 2020 года. Объем обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах на 30 июня составил 811 миллиардов рублей - на 24,5% больше показателя 2020 года, а комиссионный доход НКЦ составил порядка 7 миллиардов рублей - это на 20% превышает показатель первого полугодия прошлого года", - сказал Астанин.
Он выделил несколько важных проектов первого полугодия.
"В рамках стартовавшего на валютном, срочном рынках и рынке драгметаллов проекта Группы Московская биржа "Ранние торги" участникам были предоставлены дополнительные возможности по управлению активами, которые находятся в НКЦ в качестве обеспечения. Наряду с этим, НКЦ предоставил клиентам дополнительные возможности по заключению адресных сделок РЕПО с центральным контрагентом в вечернюю сессию (после 19:00)", - пояснил Астанин.
Также большей эффективности использования средств участников клиринга и удобству их работе содействовало предоставление им со стороны НКЦ права вносить драгоценные металлы и акции иностранных эмитентов в качестве обеспечения под сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия.
"Росту объема сделок в клиринге способствовал и допуск Федерального казначейства и негосударственных пенсионных фондов к торгам и клирингу на рынке депозитов Московской биржи", - добавил руководитель НКЦ.
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Астанин сообщил, что во втором полугодии НКЦ реализует несколько проектов, направленных на расширение возможностей прямого допуска к клиринговому обслуживанию нерезидентов. Клиринговые сервисы станут доступны участникам любых юрисдикций для всех инструментов фондового, валютного, срочного и денежного рынков Московской биржи.
По его словам, главное преимущество прямого допуска иностранных участников в том, что контрагентом по всем сделкам, заключаемым на Московской бирже, для них станет НКЦ, который как квалифицированный центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным участником, вне зависимости от исполнения своих обязательств другими участниками рынка.
"Это позволит снизить риски участников - нерезидентов и увеличить их лимиты на российский рынок. Ожидается, что такие изменения приведут к значительному увеличению числа участников–нерезидентов и международных организаций, расширению их клиентской базы", - отметил Астанин.
Он пояснил, что налоговым агентом по следкам, заключаемым на Московской бирже участниками–нерезидентами, также станет НКЦ, который будет исчислять, удерживать и перечислять в бюджет РФ налог на доходы как самих участников клиринга – нерезидентов, так и лиц, в интересах которых заключались сделки: иностранных и российских организаций и иностранных структур без образования юрлица. НКЦ также возьмет на себя предоставление в налоговые органы отчетности о суммах доходов, выплаченных иностранным лицам.
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Национальный клиринговый центр (НКЦ)РоссияМосковская биржаНовости компаний - Экономика
 
 
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